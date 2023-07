Nach Pyro-Vorfällen in Wolfsburg Hertha BSC zu Geldstrafe verurteilt Stand: 18.07.2023 20:38 Uhr

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am Dienstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 55.800 Euro verurteilt. Grund ist das das unsportliche Verhalten der Hertha-Fans am letzten Bundesliga-Spieltag Ende Mai.

Während der Partie beim VfL Wolfsburg zündeten Anhänger der Berliner pyrotechnische Gegenstände, das Spiel musste mehrmals unterbrochen werden. Auch, weil ein Teil der Pyro-Technik während des Spiels auf den Platz geworfen wurden.



Hertha hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Von der Strafe kann der Verein bis zu 18.600 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

