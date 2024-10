Hertha BSC zu Gast beim FC Schalke 04 Hertha BSC zu Gast beim FC Schalke 04: Zwei strauchelnde Riesen und ein wegweisendes Duell Stand: 04.10.2024 18:40 Uhr

Wenn Hertha BSC am Samstag beim FC Schalke 04 gastiert, wollen die Berliner zurück in die Erfolgsspur und ihren Auswärtslauf fortsetzen. Doch die Gastgeber haben neues Selbstvertrauen - und einen der beiden Top-Torjäger der 2. Bundesliga.

Fakten zum Spiel

Hertha BSC gewann fünf seiner letzten sechs Pflichtspiele gegen den FC Schalke 04

Keines der vergangenen sieben Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 0:0

In der Spielzeit 2023/24 entschieden die Berliner beide Duelle gegen "Königsblau" für sich (2:1, 5:2)

Die "Alte Dame" hat in der laufenden Saison noch kein Auswärtsspiel verloren (ein Unentschieden, zwei Dreier in der Liga und ein Sieg im DFB-Pokal)

Schalkes Stürmer Moussa Sylla kommt in sieben Zweitliga-Partien bereits auf ebenso viele Scorerpunkte (sechs Tore, eine Vorlage)

So läuft es sportlich in Gelsenkirchen

Der FC Schalke 04 hat einen sehr durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Zum Auftakt setzten die "Knappen" mit einem 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig ein Ausrufezeichen – doch dann folgten fünf Liga-Spiele in Serie ohne weiteren Dreier (vier Niederlagen, ein Remis).

Die Konsequenz: Trainer Karel Geraerts wurde Ende September entlassen und durch den 35-jährigen Interimstrainer Jakob Fimpel ersetzt, der bis dahin die Geschicke der Schalker Zweitvertretung verantwortet hat. Immerhin: Unter Fimpel fand S04 zuletzt zurück in die Erfolgsspur. Nach den ersten sieben Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga belegt Schalke mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 14:17 den 13. Tabellenplatz.



"In Gelsenkirchen lernt man, mit diesem Chaos zu leben", sagt Schalke-Fan Benny vom Podcast "Blauer Salon". "Durch den 2:1-Arbeitssieg in Münster sind wir in der glücklichen Lage, ein bisschen Rückenwind zu haben, wenn wir auf die Hertha treffen", so der S04-Experte vor dem Duell mit den Berlinern am Samstagabend (20:30 Uhr).

Das bewegt die Schalker Fans

"Bei uns Schalkern gibt es nur zwei Aggregatzustände. Entweder heißt es: Wir steigen ab und verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Oder: Europapokal! Dazwischen gibt es nichts. Natürlich waren die letzten Wochen mal wieder sehr aufregend auf Schalke. Unruhe ist immer", fasst Benny die vergangenen Wochen und Monate zusammen. "Die Trainerentlassung und die Ergebnisse nach dem sehr guten Auftakt gegen Eintracht Braunschweig haben wieder für jede Menge Diskussionen gesorgt."



Nun setze der Verein auf den Effekt des Trainerwechsels. "Ob der Interimstrainer Jakob Fimpel aber wirklich so einen Impact hatte, da scheiden sich die Geister. Spielerisch war es in Münster nicht toll. Es macht aber Mut, dass er die richtige Ansprache an das Team findet. Ich hatte auch das Gefühl, dass er den Sieg sehr gut einordnen konnte."

Auf diese Spieler sollte Hertha besonders achten

Wenig überraschend nennt Benny, gefragt nach den Schalker Leistungsträgern, einen Namen vor allen anderen: "Definitiv unser Knipser Moussa Sylla. Viele sagen: Der hat ja bisher nur Abstauber- und Stolpertore gemacht. Das stimmt zum Teil auch, allerdings steht er in alter Gerd-Müller-Manier genau da, wo er stehen muss und trifft dann eben. Er ist unsere Lebensversicherung."



Im Sommer war der 24-Jährige vom französischen Zweitligisten Pau FC in den Ruhrpott gewechselt und entpuppte sich als Glücksgriff. An den ersten sieben Spieltagen netzte Sylla sechs Mal, ein weiteres Tor bereitete er vor. Die Torjäger-Liste der 2. Bundesliga führt er nach aktuellem Stand zusammen mit Budu Zivzivadze (Karlsruher Sport-Club) an.



"Was uns Schalkern aber auch gut gefällt, sind die beiden jungen Wilden aus der 'Knappenschmiede', die zuletzt reingeworfen wurden: [die beiden Defensivspezialisten] Max Grüger und Taylan Bulut. Sie haben in Münster ein sehr unaufgeregtes, solides Spiel gezeigt. Das sind natürlich Kicker, die man gerne sieht und an die die Schalker ihr Herz hängen."

Das sagen die Trainer

Cristian Fiél (Hertha BSC): "Wir hatten am Sonntag keinen guten Tag. Das 1:4 ist eine bittere Pille. [Auf Schalke] versuchen wir, es besser zu machen. […] Die Jungs würden gerne vor ihren Fans so spielen wie auswärts. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich zu viel Druck auflasten, auch wenn die Fakten eine andere Sprache sprechen."



Jakob Fimpel (FC Schalke 04): "Hertha ist eine spielstarke Mannschaft mit super Individualisten in der Offensive. Deswegen ist es wichtig, Druck auf den Ball zu bekommen, den Gegner von den gefährlichen Zonen fernzuhalten und dabei selbst aktiv zu bleiben."

So könnte Hertha spielen

Nach dem desaströsen Auftritt beim 1:4 gegen die SV 07 Elversberg ist davon auszugehen, dass Herthas Cheftrainer Cristian Fiél die eine oder andere personelle Umstellung vornehmen wird. Allein: Aufgrund des immer noch gut gefüllten Berliner Lazaretts sind die Optionen überschaubar.



Florian Niederlechner und Smail Prevljak könnten im Angriff von Beginn an zum Zug kommen. Kevin Sessa dürfte im zentralen Mittelfeld wieder für mehr als einen Kurzeinsatz eine Alternative sein.



Herthas mögliche Startelf: Ernst - Zeefuik, M. Dardai, Leistner, Kenny - Demme, Maza, Cuisance - Scherhant, Niederlechner, Thorsteinsson

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich bin mal ein bisschen pessimistisch und sage: Es geht 2:2 aus", prophezeit Schalke-Fachmann Benny.



Der Redaktionstipp: Hertha BSC bleibt eine fußballerische Wundertüte, in dieser Saison auswärts weiterhin ungeschlagen und siegt am Samstag zur besten Sendezeit mit 3:1 in Gelsenkirchen.

