Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Aufsteiger VfL Potsdam wartet weiter auf den ersten Sieg Stand: 06.10.2024 17:11 Uhr

Der VfL Potsdam hat in der Handball-Bundesliga auch sein viertes Spiel verloren. Gegen die HC Erlangen unterlag der Aufsteiger am Samstagnachmittag mit 19:23 (9:12). Bei der vierten Niederlage im vierten Spiel trug sich Elias Kofler vor rund 5.300 Zuschauern in der Arena in Nürnberg mit fünf Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein.

VfL Potsdam verliert auch gegen Hamburg mehr

Erlangen mit drei-Tore-Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Potsdamer, schon nach zwei Minuten sah Jospi Simic die rote Karte. Erlangen konnte so zunächst mit drei Toren in Führung gehen. Auch die Gastgeber handelten sich dann aber eine Strafe ein und die Potsdamer kamen zunächst zurück. Mitte der ersten Hälfte zogen die Erlanger erneut davon und erarbeiteten sich einen drei Tore Vorsprung bis zur Pause.

Zu viele Unkonentriertheiten

In der Schlussphase blieben die Potsdamer zwar in Schlagdistanz, so wirklich nahe kamen sie dem Unentschieden in einem nun sehr nervösen Spiel mit Fehlern auf beiden Seiten allerdings nicht mehr.

Die Potsdamer bleiben mit der Niederlage auf dem letzten Tabellenplatz und warten weiter auf ihren ersten Sieg in der Handball-Bundesliga.

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.10.2024, 18:15 Uhr