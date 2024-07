Spanien - England Großer Andrang auf der Fanmeile in Berlin vor EM-Finale Stand: 14.07.2024 20:23 Uhr

Am Sonntag gipfeln vier Wochen Fußball-EM im Endspiel im Berliner Olympiastadion - Spanien trifft auf England. Tausende Fans sind dafür in die Hauptstadt gekommen. Die Plätze auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor sind stark gefragt.

Englische und spanische Fans stimmen sich auf das EM-Finale im Berliner Olympiastadion ein

Polizei: Fans sollen Zugang an der Siegessäule nutzen zur Fanmeile

Anreise über den Flughafen BER verlief laut einer Sprecherin ohne Probleme

Kurz vor dem EM-Finale im Berliner Olympiastadion herrscht auf der Fanmeile am Brandenburger Tor großer Andrang - vor allem von englischen Fans. Laut Polizei wurden die beiden Zugänge am Brandenburger Tor bereits geschlossen. Am Eingang Siegessäule sei es momentan sehr voll, Besucher wurden beim Kurznachrichtendienst X aufgefordert, nicht zu drängeln und die Ruhe zu bewahren.

Wegen des Besucherandrangs hält die U-Bahnlinie 5 auch nicht mehr am Bahnhof Brandenburger Tor, die Züge fahren laut Polizei durch. Die Partie zwischen Spanien und England wird um 21 Uhr im Olympiastadion angepfiffen.



Bereits seit den Mittagsstunden feierten zuvor englische Fans auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg eine große Fußball-Party. Auch in anderen Stadtteilen machten die Anhänger der "Three Lions" mit lautstarken Gesängen auf sich aufmerksam, insgesamt sollen sich über 50.000 Engländer auf den Weg nach Berlin gemacht haben.

Englische Fans feiern vor dem EM-Finale am Berliner Breitscheidplatz

Polizei rät vom Autofahren ab

Treffpunkt der spanischen Fans war der Hammarskjöldplatz am Messegelände, auch dort wurde ausgelassen gefeiert. Am späten Nachmittag startete ein spanischer Fanmarsch vom Hammarskjöldplatz zum Olympiastadion. Daran nahmen gut 2.000 Menschen teil. Nach Angaben der Polizei gab es bis zum Abend keine besonderen Vorkommnisse.



Angesichts des Fan-Ansturms riet die Berliner Polizei dazu, auf Autofahrten im Stadtgebiet zu verzichten. Es seien viele Fans auf den Straßen. Besonders frequentiert sei neben dem Breitscheidplatz und dem Hammarskjöldplatz auch die Straße Unter den Linden.

Anreise über den BER problemlos

Die Anreise vieler Fans über den Flughafen BER in Schönefeld verlief weitgehend reibungslos. Das hat die Flughafensprecherin Sabine Deckwerth rbb24 Brandenburg aktuell am frühen Sonntagnachmittag mitgeteilt. Man habe sich gut darauf vorbereitet.



"Wir haben den normalen Flugverkehr, die Fans kommen mit Linien-Maschinen, aber die Fans kommen auch mit Charter-Maschinen über ihre Fußballvereine oder Reiseveranstalter. Und so haben wir gut zu tun und freuen uns."



Laut Deckwerth werden etwa 50 zusätzliche Charterflüge abgefertigt, mit denen Fans aus Spanien und Großbritannien an- und abreisen. Alleine mit diesen zusätzlichen Fliegern würden rund 10.000 Menschen nach Berlin kommen. Die Weiterreise der Fans Richtung Berlin geschehe in der Regel mit gecharterten Bussen. Auch dies verlief laut einem rbb-Reporter ohne größere Probleme.

