Gegen die Tschechin Linda Noskova Angelique Kerber verliert Auftaktmatch in Berlin Stand: 18.06.2024 16:16 Uhr

Tennisspielerin Angelique Kerber hat bei ihrer lang ersehnten Rückkehr auf Rasen nach ihrer Babypause eine Auftaktniederlage kassiert. Die 36-Jährige verlor am Dienstag beim topbesetzten WTA-500-Turnier in Berlin ihr Erstrundenmatch gegen die Tschechin Linda Noskova mit 6:7 (4:7), 6:2, 4:6 und verpasste damit das Achtelfinale. Noskova (19) verwandelte im Steffi-Graf-Stadion nach zwei Stunden ihren ersten Matchball.

Das erwartet Tennis-Fans bei der Ladies Open in Berlin Vom 15. bis 23. Juni versammeln sich wieder viele der besten Tennisspielerinnen der Welt in Berlin, um im Grunewald das letzte Turnier vor Wimbledon zu spielen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Ladies Open.mehr

Nach Babypause zurück auf der Tour

Nach dem Drittrunden-Aus 2022 in London hatte sich die Kielerin in eine 18-monatige Babypause verabschiedet. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana war Kerber zum Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt und kämpft seitdem um den Anschluss an die erweiterte Weltspitze.



Gegen Linda Noskova präsentierte Kerber sich am Dienstag über weite Strecken stark. Sie gab den ersten Satz erst im Tiebreak ab und gewann den zweiten anschließend ohne große Probleme mit 6:2. Auch insgesamt gewann Kerber ähnlich viele Punkte (102:103) und sogar knapp mehr Spiele (16:15) als ihre tschechische Konkurrentin. Daran änderte auch der realtiv zügig verlorene dritte Satz nichts.

Auch Jule Niemeier scheitert früh

Zuvor war die Dortmunderin Jule Niemeier beim Rasen-Event im Grunewald an der Auftakthürde gescheitert. Die 24-Jährige musste sich Vorjahresfinalistin Donna Vekic aus Kroatien trotz einer anfangs starken Leistung mit 6:1, 1:6, 3:6 geschlagen geben. Somit geht das mit 922.573 US-Dollar dotierte Vorbereitungsturnier auf Wimbledon im Einzel ohne deutsche Beteiligung weiter.



Das Traditionsturnier ist mit acht Spielerinnen aus den Top Ten hochklassig besetzt. "Wir haben ein Grand-Slam-Feld", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner zuletzt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.06.2024, 16:15 Uhr