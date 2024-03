Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Herthas Nachwuchs verliert gegen Tabellenführer Greifswald Stand: 08.03.2024 21:16 Uhr

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) gegen den Greifswalder FC verloren. Das Tor des Abends erzielte Soufian Benyamina in der 69. Minute per Elfmeter.



Vor 698 Zuschauern im Amateurstadion auf dem Olympiagelände agierte die mit vielen Profis verstärkte Hertha-Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt dabei lange Zeit auf Augenhöhe. So hatten sowohl Gustav Christensen als auch Deyovaisio Zeefuik, beides eigentlich Spieler aus Herthas Zweitliga-Kader, in der achten beziehungsweise neunten Minute die Führung auf dem Fuß, konnten ihre Chancen aber ebenso wenig nutzen wie Dominik Schickersinsky in der 39. Minute. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern waren in der ersten Spielhälfte lediglich durch einen Benyamina-Drehschuss in der 26. Minute gefährlich.

Die Schlussoffensive bleibt aus

Mit Beginn der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt jedoch. Greifswald war nun spielbestimmend und bekam zudem Hilfe von der Hertha: Nach einem Foulspiel des Berliner Innenverteidigers Joel Miguel da Silva Kiala im eigenen Strafraum hatte Schiedsrichter Michael Näther keine andere Wahl, als auf Strafstroß zu entscheiden. Benyamina verwandelte diesen souverän in die linke untere Torecke.



Die erhoffte Schluss-Offensive des Hertha-Nachwuchses blieb aus, so dass die Gastgeber auch das siebte Spiel in Folge mit einer Niederlage beendeten und auf dem 15. Tabellenplatz verharren, der - abhängig von den Absteigern aus der dritten Liga - zum Abstiegsplatz werden könnte. Weiter geht's für die Berliner am Freitag, den 15. März (19 Uhr), mit einem Auswärtsspiel bei Babelsberg 03.

