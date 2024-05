A-Junioren-Bundesliga A-Junioren-Bundesliga: Hertha BSC verpasst gegen Dortmund Finale um die Deutsche Meisterschaft Stand: 20.05.2024 14:02 Uhr

Die A-Junioren von Hertha BSC haben den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft denkbar knapp verpasst. Nach dem 2:2-Unentschieden im Halbfinal-Hinspiel unterlagen die Berliner der U19 von Borussia Dortmund im Rückspiel nach Elfmeterschießen mit 4:5 (1:1; 3:3). In der regulären Spielzeit hatte sich der Hauptstadt-Club am Montag nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand zurückgekämpft. Im Elfmeterschießen vergab einzig Herthas Jelani Ndi vom Punkt.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Beide Bundesliga-Staffelsieger trafen zum dritten Mal in drei Jahren in der U19-Endrunde aufeinander. Hertha-Trainer Oliver Reiß setzte in der Startelf auf viel Zweitliga-Erfahrung und brachte neben Bence Dardai auch Pascal Klemens und Ibrahim Maza. Mit ihnen in ihren Reihen stellte die Hertha anschließend früh im Spiel die Weichen auf einen Finaleinzug. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Oliver Rölke (34. Minute) die Berliner in Führung und stoß so die Tür zum Endspiel weit auf.



Allerdings beweisen in der Folge auch die Borussen, wieso schon das Hinspiel eine umkämpfte und weitestgehend ausgeglichene Partie gewesen war. Kjell Wätjen brachte Dortmund mit einem Doppelpack (35./46.) erst zum aus Ausgleich und dann in Führung, ehe Cole Campbell (49.) diese kurz darauf sogar auf 3:1 ausbaute. Herthas Jelani Ndi (59.) und erneut Rölke (68.) brachten Hertha anschließend zurück ins Spiel und schließlich ins Elfmeterschießen.



Dort parierte Dortmunds Robin Lisewski anschließend direkt den ersten Hertha-Elfmeter von Ndi, ehe alle weiteren Schützen die Nerven bewahrten, ihre Strafstöße verwandelten und so auch den Finaleinzug der Dortmunder perfekt machten. Im Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wartet nun die TSG Hoffenheim.

