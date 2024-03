Fußball Regionalliga-Nordost Fußball Regionalliga-Nordost: Hertha II überrascht in Babelsberg Stand: 15.03.2024 21:49 Uhr

Die zweite Mannschaft von Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat nach zuvor sieben sieglosen Spielen überraschend beim Tabellen-Sechsten Babelsberg 03 gewonnen. Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Regionalliga Nordost gelang der Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt dabei vor 3.538 Zuschauern im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ein 2:1 (1:0)-Erfolg.



Gegen die mit vier Ex-Herthanern (Gordon Büch, Tahsin Cakmak, Kapitän Daniel Frahn und Luis Klatte) beginnenden Babelsberger verzichtete Herthas Trainer im Vergleich zur Vorwoche unter anderem auf die Profis Deyovaisio Zeefuik, Bilal Hussein und Marius Gersbeck. Auch Bence Dardai, dessen Wechsel zum Saisonende nun fix ist, stand nicht im Kader.

"Natürlich sind wir nicht zufrieden" Immer wieder schien es im Laufe der Saison, als könne Fußball-Zweitligist Hertha BSC doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Dass es doch nicht gelang, hat für Sportdirektor Benjamin Weber klare Gründe. Enttäuscht ist er dennoch.mehr

Packende Nachspielzeit

In einem zunächst verhaltenen Spiel war es der bis dato auffälligste Akteur, der das 1:0 für die Berliner erzielte. Flügelstürmer Gustav Christensen brachte den Ball in der 27. Minute aus kurzer Distanz im Tor der Babelsberger unter. Auch die zweite Halbzeit war von vielen Zweikämpfen geprägt, ehe Ex-Profi Änis Ben-Hatira zunächst die Latte traf (76. Minute). Zehn Minuten später klärte auf der Gegenseite Abwehrspieler Sebastian Weiland kurz vor der Linie gegen Cakmak.



Als sich das Spiel auf der Zielgeraden befand, musste Torschütze Christensen wegen einer Kopfverletzung behandelt werden. Die dadurch resultierende, insgesamt 16 Minuten währende Nachspielzeit hatte es dann in sich. Zunächst traf Daniel Frahn nach einem von Hertha-Torhüter Tim Goller verursachten Foul-Elfmeter zum 1:1 (90. +5). Drei Minuten später verwandelte der eingewechselte Ruwen Werthmüller einen Konter per Traumtor in den Winkel zum Sieg. Durch den Auswärtserfolg rückt der Hertha-Nachwuchs vorerst auf Rang 14 in der Tabelle und damit weg vom ersten, möglichen Abstiegsplatz der Liga. Babelsberg rutscht auf Rang sechs.

Altglienicke gewinnt, BAK verliert

Deutlich weniger spannend machte es die VSG Altglienicke. Vor 1.115 Zuschauern siegte der Tabellen-Vierte gegen den Tabellen-Dreizehnten Chemie Leipzig auch in der Höhe verdient mit 4:0 (3:0). Die Treffer erzielten Ali Abu-Alfa (19. und 58.) sowie Tolcay Cigerci (21. und 34.). Mit nunmehr 41 Punkten beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Greifswald jedoch weiterhin neun Punkte.



Achtzehn Zähler hat hingegen der Berliner AK auch nach dem Spiel in Zwickau. Beim FSV setzte es einen schnellen 0:2-Rückstand (9. und 14.), von dem sich das Team nicht mehr erholen konnte. Am 75. Geburtstag der Sachsen zeigten sich die harmlosen Berliner als willkommener Gratulant.

Sendung: rbb24 Inforadio, 15.03.2024, 22:15 Uhr