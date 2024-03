Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga: Cottbus gelingt Auswärtssieg, Greifswald patzt gegen Luckenwalde Stand: 03.03.2024 15:33 Uhr

Energie Cottbus feiert einen 2:0-Erfolg beim FSV Zwickau und nimmt damit die Tabellenführung ins Visier - weil dem FSV Luckenwalde parallel ein Remis beim Greifswalder FC glückt. Die Cottbuser haben den Aufstieg nun in der eigenen Hand.

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat sich im Kampf um den Aufstieg dem Spitzenreiter Greifswalder angenähert. Die Lausitzer gewannen am Sonntag die Partie beim FSV Zwickau mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Maximilian Pronichev (22. Minute) und Jan Shcherbakovski (79.). Damit zieht der FC Energie in der Tabelle am punktgleichen BFC Dynamo vorbei auf den zweiten Rang.



Im parallel stattfindenden Spiel kamen die Greifswalder nicht über ein 2:2 (2:1) gegen den FSV Luckenwalde hinaus. Damit trennen den Tabellenführer von der Ostsee nur noch zwei Punkte von den Verfolgern Energie Cottbus sowie dem BFC, welche überdies jeweils noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben.

Schwacher Beginn der Cottbuser

Die Zwickauer unterstrichen in der Anfangsphase ihre Heimstärke und setzten die Elf von Claus-Dieter Wollitz unter Druck. Im Fokus stand dabei zunächst Elias Bethke: Versehentlich spielte der Torhüter die Kugel im Sechzehner zum Gegner, Kilian Senkbeil kam an den Ball, doch der Cottbuser Schlussmann konnte die Situation noch klären.



Danach offenbarte sich, dass die gesamte Defensive des FC Energie noch nicht wirklich in der Partie war. Innerhalb von gut einer Minute brachten die Zwickauer den Ball dreimal hoch in den Strafraum, zweimal kamen die Hausherren dabei weitgehend unbedrängt zum Kopfball, doch Bethke wusste jeweils glänzend parieren (16.).



Auch danach blieben die Sachsen am Drücker, der Aufstiegsaspirant wirkte in dieser Phase unkoordiniert. Einen Distanzschuss von Veron Dobruna konnte Bethke noch gerade aus dem Winkel kratzen (18.).

Führung durch Pronichev

Dass die Außenseiter in dieser Phase nicht den Führungstreffer herstellten, rächte sich wenig später. Timmy Thiele nahm einen langen Ball mit der Brust an und leitete technisch hochwertig weiter auf den durchstartenden Maximilian Pronichev, der frei vor Keeper Benjamin Leneis viel Zeit hatte, sich für eine Ecke zu entscheiden. Der Winter-Neuzugang legte den Ball letztlich rechts am Torhüter vorbei, hinein ins Tor zur 1:0-Führung (22.).



Doch Zwickau steckte danach nicht auf, es entwickelte sich eine chancenreiche, kurzweilige Begegnung. Insbesondere durch gewonnene Luftzweikämpfe erzwang der Gastgeber immer wieder gefährliche Szenen vor dem Cottbuser Gehäuse. Auf der Gegenseite scheiterte Thiele bei seinem Abschluss aus halbrechter Position am Keeper.



In der 45. Minute hatten die Cottbuser Glück, dass ein Kopfball-Abschluss von Marc-Philipp Zimmermann nur die Latte streifte. Bis zum Pausenpfiff prägten außer zahlreicher Torgelegenheiten auch eine robuste Zweikampfführung die zunehmend hitzige Partie.

Entscheidung durch Shcherbakovski

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Mannschaft aus der Lausitz das Spielgeschehen und drosselte das Tempo im Vergleich zum ersten Durchgang merklich. Die Defensive unterband Zwickauer Angriffsversuche erfolgreich, Cottbus war nun auf Konterchancen aus.



Der eingewechselte Jan Shcherbakovski sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Nach einem Anspiel von Tim Heike er im Strafraum unhaltbar ein zum 2:0 (79.) - letztlich der Endstand.

Luckenwalde holt Punkt in Greifswald

Der FSV Luckenwalde sorgte im Auswärtsspiel beim Greifswalder FC am Sonntag für eine Überraschung und rang dem Spitzenreiter ein 2:2-Remis ab (2:1). Die Brandenburger rangieren damit weiter im Tabellenmittelfeld auf dem neunten Platz, während der Greifswalder Vorsprung auf die Verfolger Energie Cottbus und BFC Dynamo noch zwei Punkte beträgt.



Die Treffer für die Hausherren im Greifswalder Volksstadion erzielten David Vogt (20. Minute) und Elias Kratzer (45.+3). Zum jeweiligen Ausgleich für Luckenwalde trafen Christian Flath (Elfmeter, 22.) und Luca Dahlke (47.).

BAK verliert gegen Chemie Leipzig

Der akut abstiegsbedrohte Berliner Athletik-Klub musste derweil eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Am Sonntag verlor das Team von Volkan Uluc sein Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig mit 0:1 (0:0). Das Gegentor durch Maximilian Jagatic fingen sich die Berliner dabei erst in der 90. Minute ein.

