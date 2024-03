Fußball-Regionalliga Fußball-Regionalliga: BFC Dynamo besiegt VSG nach 0:2-Rückstand, Hertha II verliert Stand: 23.03.2024 15:16 Uhr

Der BFC Dynamo bleibt nach einem knappen Sieg im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Der Fußball-Regionalligist drehte am Samstagnachmittag in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand gegen die VSG Altglienicke und gewann letztlich mit 3:2. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Chemnitzer FC in der Vorwoche waren es wichtige drei Punkte für das Team von Dirk Kunert, das nun vorübergehend auf den zweiten Rang vorgerückt ist.



Im Sportforum Hohenschönhausen gingen die Gäste in der Anfangsphase in Führung durch einen Treffer von Philip Türpitz (7. Minute). In der Folge blieb die Mannschaft aus Treptow am Drücker, während die Hausherren in der ersten halben Stunde ideenlos agierten. Mittelstürmer Anthony Roczen konnte zum überraschenden, aber verdienten 2:0 für die Gäste erhöhen (32.).

Im zweiten Durchgang fing sich der Favorit wieder und kam durch den zur Pause eingewechselten Joey Breitfeld zum Anschlusstreffer (65.). In der Schlussphase traf Breitfeld erneut und stellte damit zunächst den Ausgleich her (82.), bis Louis Malina durch seinen Siegtreffer für Jubel der Eleichterung im Sportforum sorgte (87.).

Hertha II verliert in Leipzig

Das Parallelspiel verlor Hertha II bei Chemie Leipzig mit 0:3 (0:0). Damit rangieren die von Stephan Schmidt trainierten Berliner weiterhin in der Abstiegszone auf dem 15. Rang. Die Gegentore kassierte Hertha allesamt nach dem Seitenwechsel: Für die Leipziger trafen Philipp Harant (48.), Lucas Surek (85.) und Irfan Brando (90.+1).

