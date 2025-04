Fußball-Prominenz Fußball-Prominenz: Diese Spieler und Trainer mischen den Amateurfußball in Berlin und Brandenburg auf Stand: 15.04.2025 06:14 Uhr

Ob man es glaubt oder nicht: Im Berliner und Brandenburger Amateurfußball wimmelt es nur so von Stars und Sternchen. Darunter Weltmeister, Spielertrainer und Teilzeit-Shisha-Raucher. Eine Auswahl.

Dietmar Demuth

In Neuruppin kehrt Demuth ein: So hieß es am 2. Januar 2025, als der Sechstligist MSV 1919 Neuruppin seinen neuen Trainer vorstellte. Der heute 70-jährige Dietmar Demuth hatte zuvor unter anderem den SV Babelsberg 03, Berliner AK und Chemie Leipzig trainiert und zu seinen aktiven Zeiten zwischen 1973 und 1988 in Summe 391 Pflichtspieleinsätze für den FC St. Pauli, Bayer Leverkusen und Kickers Offenbach gesammelt.



Mit den "Kiezkickern" holte er 1976/77 als Zweitliga-Meister die "Felge", als Trainer immerhin schon drei Mal den Brandenburger Landespokal (mit Babelsberg) und ein Mal den Sachsenpokal (mit Chemie Leipzig).

"Icke" und Freunde (1990, koloriert): Thomas Häßler (vorne rechts) und andere DFB-Legenden mit dem WM-Pokal.

"Icke" Häßler

Was Brandenburg kann, kann Berlin natürlich schon lange – auch in der Bundeshauptstadt finden sich Fußballtrainer mit super Namen und noch stabilerer Vita. So leitet etwa seit der Saison 2024/25 der gebürtige Berliner und ehemalige Welt-, Europameister und Olympia-Bronzemedaillengewinner (1990, 1996, 1988) Thomas Jürgen "Icke" Häßler die sportlichen Geschicke des Landesligisten FC Spandau 06.

Robert Koch

Ebenfalls seit der laufenden Saison steht der erst 39-jährige Robert Koch beim fünftklassigen VfB Krieschow an der Seitenlinie. Mit dem VfB gelang Koch, der in seiner Spielerkarriere unter anderem für die SG Dynamo Dresden und den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga auflief, im März ein mittelgroßer Coup: Im Halbfinale des Brandenburger Landespokals kegelte Krieschow den Regionalligisten FSV Luckenwalde mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Umso schöner: Das Spektakel wurde live und in Farbe im rbb Fernsehen übertragen.

Max Kruse

Wenn er nicht gerade an der Wasserpfeife blubbert oder für Hollywood United in der ruhmreichen Baller League auf Torejagd geht, ist Max Kruse regelmäßig auf den Bezirkssportanlagen Berlins anzutreffen. Auf dem Rasen. Denn seit knapp einem Jahr läuft der 14-malige deutsche Nationalspieler und ein-malige Superpokalsieger (mit dem VfL Wolfsburg) für den Kreisligisten BSV Al-Dersimspor II auf.

Einst mit Union in der 1. Bundesliga, heute mit Grün-Weiss Ahrensfelde in der NOFV-Oberliga Nord: Manuel Schmiedebach.

Manuel Schmiedebach

Ausgebildet in der Akademie von Hertha BSC, deutscher B-Junioren-Meister 2005 mit der "Alten Dame" und immerhin fünf seiner 181 Bundesliga-Einsätze im Trikot des 1. FC Union: Das und noch vieles mehr lässt sich in Manuel Schmiedebachs Vita nachlesen. Und sonst so? Ein Shoutout auf dem Hit "One Touch" von Rapper Dú Maroc, der Schmiedebach in einem Atemzug mit Mesut Özil, Jérôme Boateng, Kevin-Prince Boateng, Sami Khedira, Patrick Ebert und Änis Ben-Hatira nennt. Und womit? Mit Recht.



Seit der Saison 2021/22 streift sich jener Schmiedebach das Leibchen des SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde in der NOFV-Oberliga Nord über. Anderer Flex: Seit der laufenden Spielzeit fungiert Schmiedebach nicht nur als Spieler, sondern zugleich als Co-Trainer unter Chefcoach Oliver Richter.

Das Team ist der Star: Delay Sports

Den vielleicht größten Glamour-Faktor auf Berlins Fußballplätzen bietet der Kreisligist Delay Sports. In dem Team, das von Sidney Friede (ehemals Hertha BSC) und Elias Nerlich (ehemals Hertha BSC eSport) gegründet wurde, finden sich gleich mehrere (Nach-)Namen, die die Herzen der Berliner Fußballfans höherschlagen lassen.



Beispielsweise kickt Junior Torunarigha, älterer Bruder des vormaligen Hertha-Profis Jordan, für Delay, während Frederik Mittelstädt das Tür hütet. Mittelstädt? Mittelstädt! Frederik ist der jüngere Bruder des ehemaligen Herthaners, heutigen Nationalspielers und DFB-Pokalfinalisten mit dem VfB Stuttgart: Maximilian. Und Kevin "Buffy" Pannewitz ist bei Delay auch dabei: als Co-Trainer.