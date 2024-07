Fußball Fußball: Energie Cottbus verliert Testspiel gegen Zweitligist Braunschweig nur knapp Stand: 21.07.2024 16:14 Uhr

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat sein vorletztes Testspiel vor dem Ligaauftakt knapp verloren. Die Lausitzer haben am Sonntagmittag eine 2:3-Niederlage bei Zweitligist Eintracht Braunschweig erlitten.



Maximilian Pronichev brachte Energie in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nach der wetterbedingten Pause übernahm Braunschweig die Spielkontrolle, die Niedersachen drehten die Begegnung vor der Pause durch Tore in den Minuten 26. und 45.+3 zum zwischenzeitlichen 2:1.

Energie Cottbus reagiert auf Fabian Reeses Vorwürfe Das Foulspiel gegen Hertha-Profi Fabian Reese hat eine emotionale Debatte im Netz nach sich gezogen. Inzwischen reagierte auch Energie Cottbus und verlangte ein "vernünftiges Maß zwischen Sachlichkeit und Emotionalität".mehr

Noch ein Testspiel vor Saisonbeginn

In der 69. Minute erzielte Joker Jan Shcherbakovski den durchaus verdienten 2:2-Ausgleichstreffer, doch kurz vor Spielende setzte Braunschweig den 3:2-Schlusspunkt. Es ist die erste Niederlage im fünften Testspiel der Cottbusser.



Am kommenden Samstag folgt die Generalprobe im Testspiel gegen Hannover 96 II, am 4. August empfängt die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz zum Ligaauftakt Arminia Bielefeld im heimischen Leag Energie Stadion.

Sendung: rbb24 inforadio, 21.07.2024, 18 Uhr