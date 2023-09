Handball-Bundesliga Füchse bleiben ungeschlagen Stand: 10.09.2023 20:38 Uhr

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Berliner gewannen am Sonntag in Düsseldorf beim Bergischen HC mit 34:30 (17:12). Durch den vierten Sieg im vierten Spiel bleiben sie hinter dem punktgleichen Tabellenführer MT Melsungen Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel und Lasse Andersson mit je sechs Toren.



Vier Tage nach dem Heimtriumph über den SC Magdeburg brauchten die Hauptstädter einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Besonders im Angriff taten sie sich gegen die aggressive Deckung der Gastgeber schwer. Und so blieb es bis zum 8:8 ausgeglichen. Danach steigerten sich die Füchse aber defensiv. Nach einigen Paraden von Torwart Dejan Milosavljev zogen die Gäste nach einem 8:3-Lauf noch vor der Pause davon.

Bis zum Ende eng

Gleich nach dem Seitenwechsel konnten sich die Füchse dann bis auf sechs Tore absetzen (20:14). Anschließend steigerte sich der BHC, den Berlinern fehlte in der Abwehr nun der Zugriff. So kamen die Gastgeber wieder auf zwei Tore heran (28:30). Die Füchse blieben ruhig, obwohl sie insgesamt drei Siebenmeter verwarfen. Es blieb zwar bis zum Ende eng, doch die Hauptstädter brachten den Vorsprung letztlich klar ins Ziel.

Sendung: rbb24, 10.09.2023, 21:45 Uhr