Nach Fiél-Entlassung Fiél-Nachfolger: Stefan Leitl soll neuer Trainer von Hertha BSC werden

Fiél-Nachfolger: Stefan Leitl soll neuer Trainer von Hertha BSC werden Stand: 17.02.2025 16:06 Uhr

Einen Tag nach der Entlassung von Cristian Fiél steht Hertha BSC kurz vor der Einigung mit einem neuen Cheftrainer. Stefan Leitl soll den Posten bei den Blau-Weißen übernehmen. Der 47-Jährige war bis Ende Dezember Coach bei Hannover 96.

Stefan Leitl soll neuer Cheftrainer von Hertha BSC werden. Der 47 Jahre alte gebürtige Münchner steht kurz vor der Unterschrift beim Berliner Fußball-Zweitligisten. Berichte des Senders "Sky" und der "Bild"-Zeitung decken sich mit Informationen des rbb.



Demnach müssen nur noch letzte Modalitäten mit Leitls Ex-Klub Hannover 96 geklärt werden. Der Bayer würde damit auf Cristian Fiél folgen, von dem sich Hertha am Sonntag nach zuletzt vier Niederlagen in Serie getrennt hatte.

Hertha BSC trennt sich von Cheftrainer Cristian Fiél Exakt 25 Pflichtspiele lang stand Cristian Fiél als Cheftrainer an der Seitenlinie von Hertha BSC. Nach der 1:2-Pleite in Düsseldorf ist seine Amstzeit schon wieder vorbei. Der kriselnde Zweitligist hat sich am Sonntag von Fiél getrennt. Exakt 25 Pflichtspiele lang stand Cristian Fiél als Cheftrainer an der Seitenlinie von Hertha BSC. Nach der 1:2-Pleite in Düsseldorf ist seine Amstzeit schon wieder vorbei. Der kriselnde Zweitligist hat sich am Sonntag von Fiél getrennt. mehr

Im Dezember in Hannover beurlaubt

Sein letztes Engagement bei Herthas Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 hatte Leitl im Sommer 2022 angetreten. Ende Dezember letzten Jahres endete die Amtzeit des 47-Jährigen in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Leitl wurde nach einem Remis gegen Hertha BSC beurlaubt. Hannover stand damals auf dem siebten Tabellenplatz.



Bei seinen vorherigen Stationen betreute Leitl in der Saison 2017/18 den FC Ingolstadt in der 2. Liga. Dort wurde er nach einem Jahr entlassen, nachdem in seiner zweiten Saison der Saisonstart missglückte. Anfang 2019 übernahm er die SpVgg Greuther Fürth und stieg mit den Franken 2020/21 in die Bundesliga auf. Im Oberhaus war das Team aber chancenlos und Leitl verließ den Klub zum Saisonende.

Mijatovic kehrt als Co-Trainer zurück nach Berlin

Zum Trainerteam von Leitl soll auch sein Co-Trainer André Mijatovic gehören. Der ehemalige Innenverteidiger spielte ab Sommer 2010 für zwei Jahre bei Hertha BSC. Er kam auf insgesamt 52 Einsätze für die Berliner. Darüber hinaus war Mijatovic in Deutschland noch für Arminia Bielefeld, Greuther Fürth und den FC Ingolstadt als Spieler aktiv.

Die Fiél-Entlassung kann nur der Anfang bei Hertha sein Nach der vierten Niederlage in Folge muss Trainer Cristian Fiél Hertha BSC verlassen. Doch sein Scheitern ist auch das Scheitern der Berliner Verantwortlichen. Hertha steckt in der Krise und muss alles auf den Prüfstand stellen. Von Marc Schwitzky Nach der vierten Niederlage in Folge muss Trainer Cristian Fiél Hertha BSC verlassen. Doch sein Scheitern ist auch das Scheitern der Berliner Verantwortlichen. Hertha steckt in der Krise und muss alles auf den Prüfstand stellen. Von Marc Schwitzky mehr

Auch Leitl blickt auf eine Vergangenheit als Spieler zurück. Der Bayer kommt auf insgesamt 191 Spiele in der 2. Bundesliga. Der Mittelfeldspieler stand dort für den FC Ingolstadt sowie die Spielvereinigung Unterhaching und den 1. FC Nürnberg auf dem Rasen. Aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt kennt Leitl Herthas Leiter des Lizenzbereichs, Andreas Neuendorf.

Negativtrend unter Fiél

Fiél war am Sonntag Opfer des Negativtrends bei den Berlinern geworden. Eine bittere 0:2-Auswärtsniederlage beim Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg hatte zuletzt die Trainerdiskussion bei Hertha BSC befeuert. Gegen den 1. FC Kaiserslautern und in Düsseldorf zeigte die Mannschaft um Fabian Reese eine verbesserte Leistung, konnten aber dennoch keine Punkte holen. Die Pleite in Düsseldorf war dann offensichtlich eine Niederlage zu viel - Fiél musste gehen.



Nach 22 Spieltagen liegt Hertha in der aktuellen Zweitliga-Tabelle mit 25 Punkten auf Platz 14. Das Polster auf den Relegationsrang 16 ist auf nur noch fünf Punkte geschrumpft. Auf Platz 17, der den direkten Abstieg bedeuten würde, sind es acht Punkte Vorsprung. Eigentlich wollte Hertha in dieser Saison die direkten Aufstiegsränge anvisieren. Diese sind mit 14 Punkte Rückstand aber in weiter Ferne.



