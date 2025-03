Landespokal Brandenburg Energie Cottbus scheidet im Landespokal-Halbfinale bei Stahnsdorf aus Stand: 22.03.2025 16:56 Uhr

Energie Cottbus hat das Finale im Landespokal Brandenburg verpasst. Die Lausitzer sind bei Oberligist Eintracht Stahnsdorf ausgeschieden, der RSV setzte sich im Elfmeterschießen mit 3:1 durch.

Dem RSV Eintracht Stahnsdorf ist die Sensation gelungen - der Oberligist setzte sich im Halbfinale des Landespokals Brandenburg gegen Favorit Energie Cottbus durch und steht nun im Finale des Wettbewerbs.



Stahnsdorf konnte das Spiel im heimischen Stadion größtenteils ausgeglichen gestalten und mit 0:0 bis ins Elfmeterschießen führen. Dort verzweifelte Cottbus an RSV-Torhüter Daniel Hemicker, der gleich drei Versuche hielt. Stahnsdorf gewann das Elfmeterschießen mit 3:1 und steht das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale des Landespokal.

Stahnsdorf und Cottbus auf Augenhöhe

Die erste Halbzeit entwickelte sich zum erwarteten Geduldsspiel für Energie Cottbus, das eine namhafte erste Elf auf den Rasen stellte, aber auf Leistungsträger wie Torhüter Elias Bethke oder Spielmacher Tolcay Cigerci verzichtete. Die Eintracht aus Stahnsdorf stand meist tief und verengte die Räume so immens, dass die Lausitzer nahezu keine Lücke ausfindig machen konnten. Cottbus hatte von Beginn an große Probleme, Gefahr zu entwickeln – das lag auch an den schwierigen Platzverhältnissen. Ein gepflegtes Kurzpassspiel war auf dem holprigen Geläuf kaum möglich, so musste Energie meist auf lange, vertikale Bälle setzen, die Stahnsdorf aber souverän verteidigte.



Vielmehr war es der Oberligist, der Cottbus defensiv vor Probleme stellte: Der durchgestartete Angreifer Matthias Steinborn schloss in der 10. Minute nahezu frei vor den herausstürmenden FCE-Keeper Alexander Sewald ab, der den Ball noch so abfälschte, dass ein Cottbuser Feldspieler ihn kurz vor der Linie klären konnte. Glück für Energie.

Beim Favoriten fehlte über die komplette Laufzeit der ersten 45 Minuten die zündende Idee. Cottbus wirkte sichtlich frustriert, die Hausherren aus Stahnsdorf gewannen an Sicherheit und erlaubten sich situativ auch ein höheres Pressing, was Energies ohnehin unpräzises Kombinationsspiel noch fehleranfälliger machte. Die mutige Heimmannschaft agierte auf Augenhöhe.



Die zweitgefährlichste Szene des ersten Durchgangs fand in der 43. Minute statt, als die Eintracht hoch den Ball eroberte, sich schnell vor den Strafraum kombinierte und Angreifer Steinborn FCE-Torhüter Sewald aus rund 18 Metern prüfte. Stahnsdorf war zielstrebiger und somit näher am ersten Tor als Cottbus. Es ging mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Cottbus-Verteidiger Slamar sieht rote Karte

In der zweiten Halbzeit ergab sich zunächst ein recht ähnliches Bild. Energie hatte mehr vom Ball, tat sich aber weiterhin schwer, in die entscheidende Räume vorzudringen – auch weil sich der Underdog aus Stahnsdorf nicht zu schade war, die Bälle auch mal kompromisslos aus der eigenen Hälfte herauszupreschen. So musste der Tabellenzweite der 3. Liga seine Angriffsversuche immer wieder mühsam neu aufbauen, durch drei Spielerhereinnahmen zur zweiten Halbzeit aber immerhin etwas druckvoller.



Doch mitten in Cottbus‘ beste Phase der Schock: Innenverteidiger Dennis Slamar sah in der 63. Minute die rote Karte, nachdem er als letzter Mann einen überfallartigen Konter der Stahnsdorfer nur noch durch ein Foul aufhalten konnte.

Cottbus-Verteidiger Dennis Slamar sah in der 63. Minute die rote Karte. (Foto: IMAGO / Matthias Koch)

Nun mussten die Lausitzer in Unterzahl ein ohnehin schon schweres Spiel für sich entscheiden. Der RSV hatte das Momentum wieder auf seiner Seite und versuchte direkt, es in ein Tor umzumünzen. Das gelang jedoch nicht, da sich Cottbus etwas zurückzog und nun selbst auf Umschaltmomente setzte. So ergab sich ein offenes, umkämpftes Spiel, in dem sich kein Team einen großen Vorteil erarbeiten konnte. Die reguläre Spielzeit endete mit 0:0 - Verlängerung.

Stahnsdorf-Torhüter wird im Elfmeter-Helden

Cottbus war zunächst die tonangebende Mannschaft in der Verlängerung, sie drückten energisch auf den Führungstreffer und schnürten Stahnsdorf in deren Spielhälfte ein. Allmählich machte sich die bessere Kondition des Drittligisten bemerkbar, Stahnsdorf musste sich die Kräfte besser einteilen und konnte nicht mehr so forsch anlaufen. Was beide Teams gemeinsam hatten, waren die fehlenden klaren Torchancen. Und so endeten auch die zusätzlichen 30 Minuten, in denen beide Teams bis an ihre Grenzen gingen, torlos und mündeten im Elfmeterschießen.



Beide Teams eröffneten das Elfmeterschießen souverän und verwandelten ihren ersten Versuch. Ausgerechnet Energie-Kapitän Axel Borgmann verschoss den zweiten Elfmeter, sodass der RSV nach dem zweiten Durchgang in Führung ging. Und Stahnsdorf gab den Vorteil nicht mehr – genauer gesagt RSV-Torhüter Daniel Hemicker, der zum Helden wurde. Er hielt drei Elfmeter infolge und ermöglichte die große Sensation.

