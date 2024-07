EM-Spiel Niederlande gegen Türkei EM-Spiel Niederlande gegen Türkei: Türkische Fußball-Ultras fordern Fans zum "Wolfsgruß" in Berlin auf Stand: 05.07.2024 09:43 Uhr

Die Berliner Polizei stuft das EM-Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und der Türkei als Hochrisikospiel ein. Türkische Ultra-Fangruppen heizen die Situation zusätzlich an. Auch die mögliche Sperre des Spielers Demiral führt zu Spannungen.

Türkische Fußball-Ultras haben Fans aufgefordert, im Berliner Olympiastadion beim EM-Viertelfinale ihres Teams gegen die Niederlande den umstrittenen Wolfsgruß zu zeigen. Alle Anhänger auf der Tribüne seien eingeladen, die Geste während der Nationalhymne zu machen, hieß es in einem Aufruf auf der Plattform X.



Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hatte sein zweites Tor im EM-Achtelfinale gegen Österreich mit dem sogenannten Wolfsgruß gefeiert, dessen Ursprung einer rechtsextremistischen Bewegung zugeordnet wird. Wie die "Bild"-Zeitung [bild.de] berichtet, sperrt die Uefa ihn deswegen.

Die Geste sorgte für einen Eklat, der auch heftigen Wirbel auf politischer Ebene verursachte. Das türkische Außenministerium bezeichnete die Uefa-Untersuchung gegen Demiral als inakzeptabel. Die türkische Ultra-Gruppierung betonte, der Wolfsgruß sei nicht rassistisch zu verstehen, sondern "das nationale Symbol des Türkentums".

Polizei spricht von "Nonplusultra- Hochrisikospiel"

Der Wolfsgruß drückt in der Regel die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung und ihrer Ideologie aus. In der Türkei wird er etwa von der ultranationalistischen Partei MHP genutzt, die Partner der Regierung von Recep Tayyip Erdogan ist.



Im Zuge eines erstarkenden Nationalismus haben zuletzt aber auch Vertreter der politischen Mitte das Zeichen genutzt, um etwa Wähler aus nationalistischeren Milieus anzusprechen. Ein Beispiel ist der damalige Erdogan-Herausforderer und Mitte-Links-Politiker Kemal Kilicdaroglu im Präsidentschaftswahlkampf 2023. In Deutschland wird die Ülkücü-Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet.

Inmitten der Aufregung um Demirals Geste hat Erdogan seinen Besuch beim Viertelfinale am Samstag in Berlin angekündigt. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, bezeichnete die Partie als ein "Nonplusultra-Hochrisikospiel".



Die Polizei sieht sich gut vorbereitet. Rund 3.000 Beamte werden der Polizei zufolge im Einsatz sein. Die Berliner Polizei hat auch Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert. Es gebe keine brisantere Partie als diese, so Jendro weiter.

