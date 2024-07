EM 2024 EM 2024: Riesiges Fußballtor aus Berliner Fanzone steht zum Verkauf Stand: 10.07.2024 13:47 Uhr

Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-Europameisterschaft am Brandenburger Tor steht, wird zum Verkauf angeboten. Geplant sei eigentlich, das überdimensionale Gehäuse nach dem EM-Finale am kommenden Sonntag abzubauen und zu verschrotten, teilte das Stahlbauunternehemen FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Mittwoch mit. FSE hatte das Tor errichtet.

180.000 Euro VB

Wenn sich jedoch ein Käufer finde, könne auch ein Termin für die Abholung vereinbart werden. Das Tor ist 23 Meter hoch, 64 Meter breit und hat nach Angaben der Wittenberger Firma ein Gewicht von rund 40 Tonnen. Der Preis sei Verhandlungssache, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Aktuell wird es für 180.000 Euro bei "Kleinanzeigen" angeboten, wie das Unternehmen dem rbb bestätigte [kleinanzeigen.de].



Nach einem denkbaren Abnehmer gefragt, brachte ein Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber Fußballvereine ins Spiel. Sofern diese über ein größeres Stadion verfügten, könnten sie das Tor-Gebilde als Wahrzeichen vor die Arena platzieren, so der Mitarbeiter.

