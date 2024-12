Ehemalige Unionerin Ehemalige Unionerin wechselt nach Potsdam: Turbine verpflichtet Mittelfeldspielerin Luca Scheel Stand: 05.12.2024 17:42 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga verstärkt. Mittelfeldspielerin Luca Scheel kommt zu dem bislang noch sieglosen Aufsteiger, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Zu weiteren Vertragsmodalitäten machte Potsdam keine Angaben.



Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin stand in den letzten fünf Jahren bis zum Sommer beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga mit Union wollte Scheel ins Ausland wechseln. Doch der Traum schlug fehl und die Spielerin hielt sich das vergangene Halbjahr individuell bei ihrem alten Club fit.

Verstärkung für die Sechserposition

"Luca ist eine ehrgeizige Spielerin, die gezielt für unser defensives Mittelfeld, insbesondere für die Sechser-Position, verpflichtet wurde, da wir dort personelle Verstärkung benötigten", sagte Turbine-Trainer Kurt Russ über den Neuzugang. "Wir sind zuversichtlich, dass sie ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft wird, und freuen uns sehr über ihre Entscheidung, zu uns zu kommen."

