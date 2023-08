Online-Sportwetten-Anbieter Crazybuzzer wird neuer Hauptsponsor von Hertha BSC Stand: 04.08.2023 14:07 Uhr

Herthas Suche nach einem neuen Hauptsponsor ist beendet. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wird der Online-Sportwetten-Anbieter Crazybuzzer ab sofort neuer Hauptpartner.



Dessen Logo kommt demnach auf die Brust des Trikots und wird sowohl auf den LED-Banden im Olympiastadion als auch in den digitalen Kanälen des Vereins zu sehen sein. Zur Laufzeit des Vertrags machte Hertha keine Angaben.

"Die Kooperation mit Crazybuzzer stellt einen wichtigen Schritt für Hertha BSC dar", wird Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir sind froh, zum ersten Heimspiel am Freitagabend das 'B' erstmalig auf der Brust zu tragen und geben damit den Auftakt für eine Hauptpartnerschaft mit einem sehr zukunftsorientierten Unternehmen und danken Crazybuzzer für die wertvolle Unterstützung."



Bei Twitter reagierten viele Fans des Clubs negativ auf die Verkündung. Viele von ihnen verwiesen unter anderem darauf, dass Hertha-Präsident Kay Bernstein sich in seinem Wahlkampf vor einem Jahr deutlich gegen die Zusammenarbeit mit Wettanbietern ausgesprochen hatte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.08.2023, 13:15 Uhr