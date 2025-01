Keine Punkte bei Baumgarts Heim-Premiere Claude-Maurice trifft doppelt: Union Berlin rutscht nach Niederlage gegen Augsburg noch tiefer in die Krise Stand: 15.01.2025 22:23 Uhr

Zum Hinrunden-Abschluss musste der 1. FC Union am Mittwochabend die nächste Niederlage in der Fußball-Bundesliga einstecken. Alexis Claude-Maurice traf für die Gäste aus Augsburg doppelt und vermieste Steffen Baumgarts Heim-Debüt.

Union bleibt auch im zehnten Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg

Steffen Baumgarts Heim-Premiere als FCU-Coach missglückt

Augsburgs Alexis Claude-Maurice schnürt seinen zweiten BL-Doppelpack

Die Eisernen beenden die Hinrunde mit 17 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz

Augsburg holt seinen ersten Auswärtssieg der Saison

Der 1. FC Union bleibt auch im zehnten Bundesliga-Spiel in Serie sieglos: Am Mittwochabend unterlag der Berliner Bundesligist dem FC Augsburg mit 0:2 (0:2). Alexis Claude-Maurice sorgte mit seinem Doppelschlag in der ersten Hälfte (8. und 30. Minute) früh für klare Verhältnisse.

Der Spielverlauf

Steffen Baumgarts Heim-Premiere im Stadion An der Alten Försterei begann denkbar unglücklich. Der neue Trainer des 1. FC Union musste mit ansehen, wie sein Team in der 8. Minute auf dem rechten Flügel viel zu leicht überspielt wurde und den Ball anschließend nicht aus dem eigenen Sechzehner geklärt bekam. Der Augsburger Offensivmann Alexis Claude-Maurice bedankte sich und schloss mit einem satten Schuss zur frühen Führung der Gäste ab.



In der Folge wurden die Eisernen etwas aktiver, doch es fehlte einmal mehr die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Die besten Chancen ließen Lucas Tousart (10.) und Benedict Hollerbach (16.) ungenutzt. Auf der Gegenseite schlugen die Gäste erneut eiskalt zu: Nach einer sehenswerten Kombination – wiederum über die rechte Seite – schob Claude-Maurice aus wenigen Metern freistehend zum 0:2-Pausenstand ein (30.).

Bedient: Steffen Baumgart bei seinem Heim-Debüt als Trainer des 1. FC Union.

Die Köpenicker kamen mit neuem Schwung und frischem Personal aus der Kabine. Trainer Baumgart brachte Laszlo Benes und Diogo Leite für Aljoscha Kemlein und Kevin Vogt – und prompt wurde der FCU mal so richtig gefährlich. Jeong tankte sich auf dem linken Flügel durch, der Ball sprang über Umwege vor die Füße von Jordan, dessen Schuss aus zentraler Position allerdings an die Latte prallte (46.). Es blieb insgesamt eine ausgeglichene Vorstellung, wobei Augsburg mit der komfortablen Führung im Rücken souverän wirkte, während dem FCU die Misere der vergangenen Monate anzumerken war.



Im Spiel nach vorne mangelte es an erneut an Kreativität und Durchschlagskraft. Der 0:2-Endstand war somit die logische Folge. Für den 1. FC Union war es bereits die elfte Pflichtspielniederlage in Serie.

15.01.2025