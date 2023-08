Regionalliga Nordost Chemnitzer FC und SV Babelsberg trennen sich torlos Stand: 29.08.2023 21:02 Uhr

In der Regionalliga Nordost haben sich die Fußballer des Chemnitzer FC und des SV Babelsberg mit einem torlosen Remis getrennt. Babelsberg konnte mit dem Punkt gut leben, weil Chemnitz insgesamt die bessere Mannschaft war.



Bereits im ersten Durchgang hatten die Gastgeber durch Dejan Bozic (25.+28. Minute) und Davis Smith (36.) vielversprechende Möglichkeiten, trafen aber nicht ins Tor des Babelsberger Keepers Luis Klatte.



Babelsberg ohne Ideen

Auch in der zweiten Hälfte war Chemnitz zu Beginn das bessere Team. Bozic (49.) und Lukas Stagge (50.) vergaben weitere Chancen. Babelsberg spielte über weite Strecken zu ideenlos und wurden dem Chemnitzer Tor so nur selten gefährlich. Ein Schuss von Andreas Pollasch in der 61. Minute war noch die beste Gelegenheit.



Zwar brachten einige Wechsel in der Offensive nochmals etwas Schwung, zu Toren kam Babelsberg, genau wie die Gastgeber, aber nicht mehr.



Nach fünf Spielen in der Regionalliga Nordost bleibt Babelsberg auf dem fünften Rang, während Chemnitz mit nur zwei Zählern im Tabellenkeller und auf Platz 16 festhängt.



Sendung: rbb24, 29.08.23, 21:45 Uhr