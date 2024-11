Achtelfinale Champions Hockey League Eisbären-Sieg nach wildem Achtelfinal-Spiel in Sheffield Stand: 13.11.2024 22:20 Uhr

Die Berliner besiegten die Sheffield Steelers in einem torreichen Achtelfinal-Hinspiel mit 5:3. Phasenweise war es ein sehr wildes Spiel, vor allem im zweiten Drittel, das fünf Tore bot.

im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League siegten die Eisbären Berlin in England bei den Sheffield Steelers mit 5:3. In einer phasenweise wilden Partie waren die Berliner lange Zeit überlegen, wurden aber von effektiven Briten immer wieder für Unaufmerksamkeiten in der Abwehr bestraft. Den entscheidenden Treffer für die Berliner erzielte Blaine Byron in der 44. Minute, der zudem an weiteren Toren beteiligt war.

Heimatbesuch im Achtelfinale: Liam Kirk will Sheffield den Spaß verderben Die Eisbären Berlin stehen erstmals seit acht Jahren wieder in der K.o.-Runde der Champions Hockey League. Der Gegner im Achtelfinale: die Sheffield Steelers. Ein ganz besonderes Spiel für Eisbären-Stürmer Liam Kirk. Von Antonia Hennigsmehr

Hildebrand rettet, Boychuk trifft

Es entwickelte sich schnell ein rasantes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Die Eisbären waren nach der Vorrunde leicht favorisiert in dieses Achtelfinale gegangen, schnell zeigte sich aber, dass die Sheffield Steelers keine einfache Aufgabe werden würden. Vor allem mit Kontersituationen wurden die Engländer gefährlich, Eisbären-Torwart Jake Hildebrand musste im ersten Drittel gleich mehrfach entscheidend in Aktion treten, vor allem in der 9. Min, als er gegen den alleine aufs Tor zulaufenden Miko Juusola die bis dahin beste Gelegenheit des Spiel zunichte machte.



Die Eisbären waren zwar gut im Spiel und kamen in mehrere vielversprechende Angriffssituationen, häufig fehlte aber in der Anfangsphase ein letzter Pass zur ganz großen Chance. Sheffields Verteidiger brachten häufig noch im letzten Moment einen Schläger an den Puk. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels war es aber ein Berliner, der vor dem Tor der Sheffield Steelers am schnellsten reagierte: Zach Boychuk bekam den Puk von Leo Pföderl von der linken Seite aufgelegt und lenkte ihn aus kurzer Distanz zur Eisbären-Führung ins Tor (19. Minute).

Kirk glänzt gegen seinen Jugendverein

Im zweiten Drittel versuchten die Berliner schnell, für einen möglicherweise vorentscheidenden zweiten Treffer zu sorgen. Erst konnte Sheffields Torwart Matt Greenfield noch herausragend mit dem Fuß parieren, im Nachschuss rettete die Latte für ihn. Die Eisbären spielten aber extrem aggressiv, versuchten früh den Puk zu erobern und schafften das auch immer wieder. Das 2:0 fiel nach einem Geniestreich von Blaine Byron: Von rechts in die Mitte kreuzend ließ er den Puk für Mitch Reincke liegen, der freie Schussbahn hatte und souverän verwandelte (22.).

Eisbären Berlin dank personeller Kontinuität und guter Teamchemie in Topform DEL-Spitzenreiter und CHL-Achtelfinalist: Die Eisbären schauen auf einen überragenden Saisonstart zurück - auch dank eines treffsicheren Neuzugangs. Sportdirektor Richer hat nur bedingt Recht, wenn er sagt: "Wir haben noch nichts erreicht."mehr

Nur zwei Minuten später kamen die Gastgeber allerdings überraschend zum Anschlusstreffer. Ein abgefälschter Schuss von Mark Simpson schlug neben Eisbären-Goalie Hildebrand ein, da hatte er ihn wohl noch gar nicht so richtig gesehen. Unglücklich für die Berliner und ihren Torhüter. Die Halle in Sheffield wurde noch ein bisschen lauter, allerdings nur kurz. Denn die Gäste blieben auch im Anschluss das überlegene Team und erhöhten in der 28. Minute wieder auf zwei Tore Vorsprung. Entscheidend beteiligt war ausgerechnet der aus Sheffield stammende und von den Steelers ausgebildete Liam Kirk. Er setzte sich auf der linken Seite durch und spielte den Puk in die Mitte zu Ty Ronning, der zum 3:1 verwandelte.



Die Eisbären waren inzwischen deutlich überlegen, der zwei Tore Abstand verdient. Aber er hielt nicht lange, denn die Steelers erwischten die Eisbären-Abwehr in einem kurzen Moment des Chaos und nutzten auch ihre zweite echte Chance in diesem Drittel zu einem Treffer - Samuel Trembley traf im Nachschuss zum 2:3 (34.). In der Schlussminute des zweiten Drittels gelang den Engländern sogar noch der Ausgleich: Mit einem weiteren Fernschuss. Diesmal nicht abgefälscht, aber spät zu sehen für Hildebrand und sehr präzise flog der Puk in die rechte obere Torecke (40.).

Byron sorgt für erneute Führung

Im Schlussdrittel war es der vielleicht beste Eisbär auf dem Platz, der die Berliner kurz nach der Pause erneut in Führung brachte. Blaine Byron wurde halbrechts freigespielt, zog zur Mitte und traf aus zentraler Position mit einem perfekten Schuss in die von ihm aus gesehen linke obere Torecke zum 4:3 (44.). Mit seinem vierten Saisontreffer in der Champions Hockey League zog Byron gleich mit Leo Pföderl als Eisbären Toptorjäger in diesem Wettbewerb.



Allerdings nur kurz, denn der Starspieler der Berliner traf knapp drei Minuten vor Schluss zur Entscheidung. Pföderl lenkte einen Schuss von Ty Ronning ins Tor der Steelers, zum 5:3 (57.).



Die Berliner erspielten sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions Hockey League. Am Dienstag (19. November, 19:30 Uhr) empfangen die Eisbären die Steelers zum Rückspiel im Wellblechpalast.





Sendung: rbb24 Inforadio, 13.11.2024, 22:20 Uhr