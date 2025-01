Motorsport Brandenburger Timo Gottschalk geht als Führender ins Finale der Rallye Dakar Stand: 16.01.2025 15:02 Uhr

Navigator Timo Gottschalk aus Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi aus Saudi-Arabien starten in Führung ins Finale der 47. Rallye Dakar. Für Gottschalk rückt der zweite Gesamtsieg des Wüstenrennens damit in greifbare Nähe.

6:11 Minuten Vorsprung erfahren

Auf der vorletzten Etappe übernahm das Duo Al-Rajhi/Gottschalk wieder die Führung. Vor dem Finale mit 61 Wertungskilometern am Freitag beträgt der Vorsprung des Toyota-Duos auf seine südafrikanischen Werkskollegen Henk Lategan/Brett Cummings 6:11 Minuten.



Al-Rajhi/Gottschalk wurden am Donnerstag auf dem Teilstück rund um Shubaytah Dritte, der Tagessieg ging an den früheren schwedischen DTM-Champion Mattias Ekström und dessen Landsmann Emil Bergkvist (Ford) vor Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Katar/Frankreich/Dacia). Gottschalk hatte 2011 an der Seite Al-Attiyahs die Rallye Dakar gewonnen.

Nur noch eine Etappe

"Yazeed ist heute top gefahren. Das war Dünen ohne Ende, nur von den schwersten und anspruchsvollsten. Zwischendurch mussten wir ein Auge auf den Spritverbrauch haben, denn der war extrem hoch - was am schweren Gelände lag", sagte Gottschalk: "Wir haben uns gut geschlagen."



Auch am Freitag wird beim Klassiker durch Saudi-Arabien im Empty Quarter, der größten Sandwüste der Erde, gefahren. Allerdings sind im Vergleich zum Donnerstag (276) deutlich weniger Wertungskilometer zu bewältigen.





Sendung: rbb24 Inforadio, 16.01.2025, 15:15 Uhr