Boxen Boxen: Ronny Gabel verliert letzten Kampf seiner Karriere gegen Ilias Essaoudi

Boxen: Ronny Gabel verliert letzten Kampf seiner Karriere gegen Ilias Essaoudi

Der Berliner Boxer Ronny Gabel musste im letzten Kampf seiner Karriere eine Niederlage einstecken. Sein Duell gegen Ilias Essaoudi um den Europameister-Titel der World Boxing Organization (WBO) im Super-Weltergewicht ging am Samstagabend in der Verti Music Hall über die volle Länge von zwölf Runden. Letztlich entschieden die Punktrichter zugunsten des 34-Jährigen aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen).



Vor lautstarker Kulisse startete Essaoudi offensiver und aktiver in den Kampf. Er attackierte Gabel mutig, der Köpenicker musste immer wieder Haken und Kombinationen einstecken. In der vierten Runde trieb der 39-Jährige seinen Kontrahenten dann aber einmal in die Ecke - ein Schlag zum K.O. blieb allerdings aus. Stattdessen entwickelte sich nun von Runde zu Runde ein spannender und enger Abnutzungskampf, wobei Gabel häufig mit Doppeldeckung vor seinem Gesicht agierte und Essaoudi über weite Strecken aktiver und angriffslustiger agierte.

"Ich muss Ilias großen Respekt zollen – starker Kampf, Junge!"

Gegen Ende der elften Runde hatte Essaoudi den Lokalmatadoren Gabel dann unmittelbar vor einem K.O. Doch der Köpenicker blieb standhaft und rettete sich in den finalen Abschnitt.



Vor der letzten Runde animierte Gabel das Publikum - an einem fairen und von gegenseitigem Respekt geprägten Abend - ein abschließendes Mal. Passenderweise umarmten sich die beiden Kämpfer dann auch für die verbleibenden Sekunden des Kampfes, ehe die Punktrichter zugunsten Essaoudis entschieden.



"Ich muss Ilias großen Respekt zollen – starker Kampf, Junge!", sagte Gabel nach dem Duell. "Ich habe gedacht, ich habe ihn in der vierten Runde gebrochen, aber er ist zurückgekommen." Dann dankte er dem Publikum und dem Boxstall SES: "Danke, Berlin. Danke für 18 Jahre."



Ein sichtlich gerührter Essaoudi nahm den WBO-Gürtel unter Tränen entgegen und sagte: "Ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich den Gürtel mit nach Hause bringe – und ich habe es geschafft."

Rupprecht gewinnt Weltmeister-Titel des WBC

Zuvor hatte die deutsche Boxerin Tina "Tiny" Rupprecht im Atomgewicht, der kleinsten Gewichtsklasse des Boxens (bis 46,2 Kilogramm Körpergewicht), gegen die tschechische Titelverteidigerin Fabiana Bytyqi im Ring gestanden.



Auch dieser intensive und ausgeglichene Kampf ging über die volle Länge (zehn Runden). Die drei Punktrichter entschieden einstimmig zugunsten Rupprechts. Somit entthronte die 31-jährige Augsburgerin ihre tschechische Gegnerin und sicherte sich den Weltmeister-Titel des World Boxing Council (WBC).

