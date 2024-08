Bis 2027 Bis 2027: Hertha BSC verlängert Vertrag mit Eigengewächs Ibrahim Maza Stand: 30.08.2024 10:25 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Vertrag mit Eigengewächs Ibrahim Maza verlängert. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt. Demnach habe der 18-Jährige vorzeitig für eine weitere Saison bis 2027 unterschrieben.



Maza gilt als großes Talent und es wurde zuletzt immer wieder auch über einen möglichen Vereinswechsel des Offensivspielers spekuliert.

Seit dem Vorjahr Profi

Der gebürtige Berliner schloss sich 2016 der Hertha-Akademie an und unterschrieb 2023 seinen ersten Profivertrag bei den Berlinern. Im April des Jahres gab Maza beim Auswärtsspiel beim FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt und ist mittlerweile wichtiger Bestandteil des Berliner Angriffs. In der zweiten Liga stand er bislang 16-mal auf dem Feld, wobei ihm zwei Treffer und drei Vorlagen gelangen.



"Ibo ist ein echter Berliner Junge. Seine tolle Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten ist ein Beleg für sein großes Talent sowie die gute Ausbildung in unserer Akademie. Er ist ein Spieler, der für ganz besondere Momente auf dem Platz sorgen kann – mit seiner Art Fußball zu spielen, mit viel Mut, Herz und Berliner Straßenfußballer-Mentalität“, kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber die Verlängerung.



"Es war unglaublich, als ich vor kurzem mein erstes Tor im Olympiastadion geschossen habe. Nun hoffe ich, dass noch viele mehr folgen. Alle – der ganze Verein, die Fans, die Mannschaft, das Trainerteam – geben mir ein gutes Gefühl. Außerdem sind meine Familie und Freunde hier, das macht mich sehr glücklich", sagt Maza selbst.

