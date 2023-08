Regionalliga Nordost BFC Dynamo dreht Partie und schlägt Eilenburg Stand: 19.08.2023 16:12 Uhr

Der Berliner Fußball-Regionalligst BFC Dynamo hat sich drei Punkte beim Tabellenletzten erkämpft. Das Team von Heiner Backhaus gewann am Samstag beim FC Eilenburg mit 3:1 (1:1). Das Führungstor für die Sachsen erzielte Quentin Seidel (29. Minute), für die Berliner trafen Rufat Dadashov (43., 74.) und Erlind Zogjani (90.+4).



Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 33 Grad im Eilenburger Ilburg-Stadion kamen die Gäste besser in die Partie und ließen den Ball in ihren Reihen laufen. Nach einer Flanke von der rechten Seite tauchten Julian Wießmeier und Vasilios Dedidis plötzlich frei vorm dem Tor auf. Doch die beiden Berliner behinderten sich beim Abschluss gegenseitig, der Ball trudelte ins Toraus.

Energie Cottbus geht mit neuem Optimismus ins Spiel gegen Chemnitz Im dritten Anlauf hat es Energie Cottbus geschafft. Der Dreier in Rostock war der erste Sieg in der neuen Saison. Doch das Spiel hat auch gezeigt, dass die Lausitzer noch ein Stückchen entfernt von ihrer alten Form sind. Von Andreas Friebelmehr

Eilenburger überraschen

Doch auch der Oberliga-Aufsteiger konnte sich dem gegnerischen Tor nähern. Ibrahim Al-Dawouds Schuss aus rund 20 Metern verfehlte den Kasten von Keeper Leon Bätge knapp. In den folgenden Minuten erhöhten die Hausherren den Druck auf die Abwehr des Favoriten sogar, kamen zu mehreren Abschlüssen.



In der 29. Minute traf der Außenseiter zur Führung. Im eigenen Sechzehner klärten die Berliner Abwehrleute den Ball nicht entschieden genug, dieser gelangte zum Eilenburger Quentin Seidel, der den Ball direkt und kraftvoll per Dropkick ins linke Toreck beförderte - unhaltbar für Bätge.



Rufat Dadashov konnte allerdings noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich sorgen mit seinem Treffer zum 1:1 (43.).

BFC glücklich mit drei Punkten

Nach der Pause machten sich zunehmend Hitze und Erschöpfung bemerkbar. Das Spieltempo verlangsamte sich. Bis Dadashov für Extase bei den Berliner sorgte: Einen Pass von der rechten Seite verwertete er mit einer Direktabnahme. Der Ball schlug entgegen der Laufrichtung des Torwarts im rechten Winkel ein (74.).





Dass es dabei blieb, war für die Berliner durchaus glücklich. Der Eilenburger Lennert Möbius dribbelte sich gekonnt durch den gegnerischen Strafraum, schloss aus aus sieben Metern ab, allerdings rauschte der Ball an die Oberlatte.



Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte unmittelbar vor dem Abpfiff Erlind Zogjani, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite aus fünf Metern traf.



Es war der zweite Sieg für das Team aus Berlin-Hohenschönhausen. Eilenburg wartet nach vier Spielen nach wie vor auf die ersten Punkte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.08.2023, 17:15 Uhr