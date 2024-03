Berliner Landespokal Berliner Landespokal: Union-Fußballerinnen besiegen Hertha deutlich und stehen im Halbfinale Stand: 03.03.2024 17:15 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin stehen im Halbfinale des Berliner Landespokals. Im Viertelfinale setzte sich der bislang verlustpunktfreie Spitzenreiter der Regionalliga Nordost am Sonntag gegen den Lokalrivalen Hertha BSC problemlos mit 5:0 (1:0) durch.



Für beide Teams war es nach einer über dreimonatigen Winterpause das erste Pflichtspiel in diesem Jahr. Hertha konnte nur in der ersten Halbzeit einigermaßen mithalten.



Die Derby-Tore für den Zweitliga-Anwärter erzielten Celine Frank (31. Minute), Dina Orschmann (55.), Athanasia Moraitou (70.), Lisa Heiseler (71.) und Sarah Abu Sabbah (90./+1).

Tickets schnell vergriffen

Mit 1.500 Zuschauern war die Kapazität auf dem Sportplatz an der Dörpfeldstraße in Berlin-Adlershof ausgelastet. Union-Mitglieder konnten sich im Vorfeld kostenfrei zwei Tickets sichern. Am 22. Februar waren die Eintrittskarten in nicht einmal 24 Stunden nach der Ankündigung vergriffen.



In der Regionalliga geht es für die Teams am kommenden Sonntag weiter. Hertha empfängt um 12:45 Uhr den 1. FFV Erfurt. Union tritt um 14:00 Uhr beim 1. FFC Fortuna Dresden an.

Wiedersehen am 28. April

Die Fußballerinnen von Union und Hertha treffen am 28. April zum dritten Mal in dieser Spielzeit aufeinander. Dann steht im Stadion An der Alten Försterei das zweite Punktspiel zwischen beiden Vertretungen an. Dann wird eine weitaus größere Kulisse erwartet. Das erste Frauen-Punktspiel zwischen beiden Vertretungen hatte Union am 20. August schon deutlich mit 6:1 bei Hertha gewonnen.

Viktoria siegt klar in der Regionalliga

Ebenfalls am Sonntag trugen die Liga-Konkurrentinnen von Union Berlin und Hertha BSC den Rückrundenauftakt in der Regionallliga Nordost aus. Dabei gelang dem FC Viktoria Berlin ein hoher Sieg über Turbine Potsdam II. Das Team von Dennis Galleski gewann das Auswärtsspiel mit 4:0 (2:0), die Tore erzielten Leyila Aydin (32. Minute), Aylin Yaren (41.), Kim Gina Luisa Urbanek (69.) und Marlies Sänger (79.). Viktoria rückt mit den drei Punkten vor auf den zweiten Tabellenplatz, hinter Union Berlin.

Türkiyemspor mit Remis, Berolina verliert

Türkiyemspor und die zweite Mannschaft von RB Leipzig trennten sich 1:1-Remis. Christin Janitzki brachte die Berlinerinnen in Führung, doch Emy Bührig stellte kurz vor Schluss den Ausgleich her (83.).

Schlusslicht Berolina Mitte musste sich derweil auswärts beim 1. FFV Erfurt mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Die Treffer für die Thüringerinnen erzielten Patricia Osburg (31.), Samira Visargova (40.) und Mandy Uhl (51.).

Sendung: rbb UM6, 03.03.2024, 18 Uhr