Berliner Landespokal Berliner Landespokal: TuS Makkabi zieht mit Sieg beim BAK ins Halbfinale ein

Berliner Landespokal: TuS Makkabi zieht mit Sieg beim BAK ins Halbfinale ein Stand: 23.03.2024 18:32 Uhr

Fußball-Oberligist TuS Makkabi hat sich die Chance auf die Titelverteidigung im Berliner Landespokal erhalten. Im ersten Viertelfinalspiel setzte sich das Team von Trainer Wolfgang Sandhowe am Samstag beim klassenhöheren Regionalligisten Berliner AK mit 3:0 (0:0) durch. Die Runde der letzten vier Mannschaften wird am 1. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg statt.



Doron Bruck brachte Makkabi nach 60 Minuten im Poststadion in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Brian Petnga für die Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers, ein weiterer Konter brachte sogar noch einen dritten Treffer für den klassentieferen Verein.

Viktoria bezwingt Außenseiter BFC Meteor

Der BFC Meteor hat die Sensation gegen Viktoria Berlin verpasst. Als einziger im Turnier verbliebener Siebtligist verlor die Mannschaft aus dem Wedding am Samstag gegen den Regionalligisten mit 0:4 (0:1). Schon nach sechs Minuten führte der Brasilianer Lucas Falcao den Favoriten mit seinem Führungstor auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause erhöhte Oleg Skakun zum 2:0 (48.). In der Schlussphase sorgten der Doppeltorschütze Lucas Falcao (86.) sowie der ehemalige Union-Spieler Laurenz Dehl für ein deutliches Endergebnis.



Die beiden ausstehenden Viertelfinal-Begegnungen Sparta Lichtenberg gegen Frohnauer SC sowie Hertha 03 gegen Lichtenberg 47 werden am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.

