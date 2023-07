Challenge-Turnier in Edmonton Berliner Beachvolleyballerin Ludwig holt bestes Ergebnis seit Babypause Stand: 23.07.2023 11:47 Uhr

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat ihr bestes Ergebnis seit ihrer Babypause erzielt. Mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann kam sie im kanadischen Edmonton bis ins Viertelfinale des Challenge-Turniers. Dort schied das Duo am Samstag durch eine 1:2-Niederlage (26:24, 15:21, 10:15) gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marie-Sara Stochlova aus.



Die 37 Jahre alte Berlinerin Ludwig, die 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst Olympisches Gold gewann, war nach der Geburt ihres zweiten Kindes im vorigen November zum zweiten Mal in den Sand zurückgekehrt.

Vorbereitung auf die EM

Für Ludwig und Lippmann war das Turnier Teil der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Wien (2. bis 6. August). Dort sind vier weitere deutsche Duos am Start: Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf), Karla Borger/Sandra Ittlinger (Düsseldorf), die Nachwuchsathletinnen Leonie Körtzinger/Lea Kunst (Hamburg) sowie das Männer-Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg).



Das langfristige Ziel des Duos Ludwig/Lippmann ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Sendung: rbb24 Inforadio, 23.07.2023, 9:15 Uhr