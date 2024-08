Berlin Berlin: VeloCity-Radrennen führt zu Sperrungen Stand: 02.08.2024 06:27 Uhr

In Berlin werden am Freitag die ersten Sperrungen für das VeloCity-Radrennen eingerichtet. Die Radsportveranstaltung führt am Wochenende an fast allen großen Berliner Sehenswürdigkeiten vorbei.



Tausende Radsportlerinnen und -sportler nehmen an dem Rennen teil, das am Samstagfrüh auf der Straße des 17. Juni beginnt. Diese Straße ist schon seit längerem für diverse Veranstaltungen gesperrt. Am Freitagabend um 18 Uhr kommen die John-Foster-Dulles-Allee sowie der Bereich ums Regierungsviertel hinzu. Dort wird der Teilnehmerbereich aufgebaut.



Für das Rennen selbst kommt es dann ab Samstagfrüh um 7 Uhr zu umfangreichen Sperrungen in der ganzen Stadt. Sie dauern bis etwa 14 Uhr. Auch Busse und Straßenbahnen sind davon betroffen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.08.2024, 07:15 Uhr