Berlin Berlin: Velo-City-Radrennen führt zu Sperrungen Stand: 02.08.2024 16:41 Uhr

In Berlin werden am Freitag die ersten Sperrungen für das Velo-City-Radrennen eingerichtet. Die Radsportveranstaltung führt am Wochenende an fast allen großen Berliner Sehenswürdigkeiten vorbei.



Tausende Radsportlerinnen und -sportler nehmen dabei bereits am Samstagfrüh beim Rennen "Berlins schnellster Kilometer" teil. Das Rennen findet auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor statt. Diese Straße ist schon seit Längerem für diverse Veranstaltungen gesperrt. Am Freitagabend (18 Uhr) kommen die John-Foster-Dulles-Allee sowie der Bereich ums Regierungsviertel hinzu. Dort wird der Teilnehmerbereich aufgebaut.



Für das Velo-City-Rennen selbst kommt es dann ab Sonntag um 7 Uhr zu umfangreichen Sperrungen in der ganzen Stadt, die bis kurz vor dem ersten Startschuss um 8 Uhr abgeschlossen sein werden. Ab diesem Zeitpunkt ist das Queren der Rennstrecke mit Kraftfahrzeugen sowie zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Die Sperrungen dauern bis etwa 14 Uhr. Auch Busse und Straßenbahnen sind davon betroffen.

Nachfolger des Velothon Berlin

Das Velo-City-Rennen ist Berlins größtes Radrennen und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an ambitionierte Hobby-Radsportler. Dabei werden zwei Streckenverläufe angeboten. Einmal ein 60-Kilometer-Kurs, der komplett innerhalb der Stadtgrenzen Berlins verbleibt. Zudem gibt es einen 100-Kilometer-Kurs, der innerhalb der Stadtgrenzen weitgehend deckungsgleich mit der kürzeren Strecke verläuft, aber zusätzlich durch die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming führt.



Die Veranstaltung geht in dieser Form in ihre vierte Auflage und versteht sich als Nachfolger des traditionellen Velothon Berlin. Für die beiden Streckenverläufe werden Durchschnittsgeschwindigkeiten von 23 km/h (60 Kilometer-Strecke) und 25 km/h (100 Kilometer-Strecke) vorausgesetzt, wobei bei der kürzeren Distanz erstmals auch Pedelecs, also Fahrräder mit Trittunterstützung erlaubt sind.

Sendung: rbb24 Antenne Brandenburg, 02.08.2024, 06:32 Uhr