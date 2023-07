60:6 gegen Fehervar Berlin Thunder gelingt Rekordsieg Stand: 09.07.2023 16:51 Uhr

Berlin Thunder bleibt nach dem höchsten Sieg in der dreijährigen Teamgeschichte in der European League of Football (ELF) auf Playoff-Kurs. Am sechsten Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Johnny Schmuck beim 60:6 (36:0) gegen die weiterhin punktlosen Fehervar Enthroners aus Ungarn zum vierten Sieg. Mit dem Erfolg kletterten die Berliner auf den zweiten Rang hinter Titelverteidiger Vienna Vikings.



Bereits nach dem ersten Viertel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hatte Thunder am Sonntag mit 20:0 einen beruhigenden Vorsprung herausgespielt. Einmal mehr waren es Aaron Jackson, Robin Wilczek und Nico Schumann, die durch ihre Touchdowns dem Spiel früh den Stempel aufdrückten.

Jarman überzeugt weiter

Für den verletzten Spielmacher Donovan Isum hatten die Verantwortlichen von Thunder kürzlich Slade Jarman verpflichtet, der nahtlos an seine Leistungen aus dem Spiel in der Vorwoche bei den Leipzig Kings anknüpfte. Jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele muss Thunder nun noch bis zum Beginn der Playoffs bestreiten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.07.2023, 19:15 Uhr