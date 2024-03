Basketball-Pokal der Frauen Basketball-Pokal der Frauen: Alba Berlin unterliegt Hannover haushoch und verpasst Final-Einzug Stand: 16.03.2024 20:27 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihre erste Titelchance verpasst. Beim Pokal-Final-Four in Saarlouis verlor der Bundesliga-Tabellenführer sein Halbfinale überraschend gegen die Hannover Luchse deutlich mit 46:73 (26:36). Die Alba-Frauen mussten sich somit nach 15 Siegen in Serie erstmals wieder geschlagen geben, im Kalenderjahr 2024 war es die erste Niederlage überhaupt.

Albatrosse von Anfang an im Hintertreffen

Das Team von Trainer Cristo Cabrera startete bei seinem ersten Final-Four-Turnier nervös. Schnell lagen die Berlinerinnen 6:13 zurück. In der Offensive ging nur wenig, selbst einfache Korbleger wurden vergeben. Die Titelverteidigerinnen aus Hannover agierten hingegen ruhig und routiniert und trafen besser. Schon zum Ende des ersten Viertels wurde der Rückstand zweistellig (10:21).



Alba kam zwar im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich etwas heran (25:30), aber Hannover antwortete sofort und setzte sich vor der Pause erneut ab. An der Überlegenheit der Luchse änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Alba vergab zu viele Würfe, traf vor allem aus der Distanz kaum. Auch die Quote aus der Mitteldistanz war schwach. Rund sechs Minuten vor dem Ende war es dann schon ein Rückstand von 26 Punkten (36:62) - und die Partie frühzeitig entschieden.

Spiel um Platz 3 gegen Saarlouis am Sonntag

Im Pokal-Finale treffen die Luchse am Sonntag (16 Uhr) auf die Angels Nördlingen, die das erste Halbfinale mit 80:77 (46:46) gegen die Saarlouis Royals für sich entschieden haben. Die Albatrosse bekommen es im Spiel um Platz 3 also mit den Royals zu tun. Tip-off ist am Sonntag um 13 Uhr. Der Saarländische Rundfunk überträgt beide Partien im Livestream.

Sendung: rbb24, 16.03.2024, 21:45 Uhr