Basketball-Euroleague Basketball-Euroleague: Alba verliert mit deutlichem Rückstand gegen Valencia Stand: 01.02.2024 22:21 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague gegen Valencia Basket verloren. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner 66:81 (15:20,15:22,15:23,21:16) gegen den Tabellenneunten. Für Alba Berlin ist es bereits die 20. Niederlage im 25. Spiel der laufenden Euroleague-Saison. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 15 und Khalifa Koumadje mit 13 Punkten.



Alba ist chancenlos

Vor 9.235 Fans in der Arena am Ostbahnhof hatten die Gastgeber von Beginn an große Probleme mit der physischen Überlegenheit der Spanier. Alba kam in sechs Minuten nur auf drei Punkte So wurde der Rückstand schon Mitte des ersten Viertels zweistellig (3:14).



Anschließend kämpfte sich Alba etwas besser in die Partie, zeigte sich vor allem defensiv verbessert. Im zweiten Viertel kam die Mannschaft von Israel Gonzalez auf drei Punkte ran (20:23). Doch offensiv hakte es weiterhin. Außer Thomas (13 Punkte in der ersten Hälfte) traf kein Berliner konstant.



Im dritten Viertel zogen die Gäste dann endgültig davon. Die Spanier trafen weiter ihre Drei-Punkt-Würfe. Zudem gestatteten die Berliner ihnen zu viele Rebounds. So wuchs der Rückstand Ende des dritten Abschnittes auf 22 Zähler an (43:65). Danach konnte Alba Valenicia Basket nicht mehr gefährlich werden.



Am Sonntag geht es für die Albatrosse in der Bundesliga weiter. Um 17 Uhr empfängt Alba Berlin den deutschen Meister Ulm.



Sendung: rbb24, 01.02.2024, 21:45 Uhr