Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba Berlin feiert gegen Tübingen höchsten Saisonsieg Stand: 16.03.2024 20:42 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin bleiben in der Bundesliga weiter auf Kurs und haben ihren höchsten Saisonsieg gefeiert. Am Samstagabend siegten die Hauptstädter vor 10.646 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen Aufsteiger Tigers Tübingen souverän mit 112:69 (56:34). Damit bleibt Alba auf Tabellenplatz drei. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson und Malte Delow mit je 17 Punkten.

Alba Berlin unterliegt Hannover haushoch und verpasst Final-Einzug mehr

Alba dreht nach Startschwierigkeiten auf

Das Team des Trainers Israel Gonzalez wirkte drei Tage nach dem Euroleague-Spiel gegen Monaco zunächst nicht richtig wach. Das nutzte der Abstiegskandidat, indem er vor allem seine Distanzwürfe traf. So lagen die Hauptstädter nach dem ersten Viertel überraschend mit 21:24 zurück. Doch im zweiten Abschnitt verteidigten die Albatrosse intensiver und machten es Tübingen schwer, überhaupt gute Wurfpositionen zu finden.



Die Berliner kamen dagegen ins Rollen und trafen jetzt fast nach Belieben. Bis zur Halbzeit konnten sie den Vorsprung auf 22 Punkte ausbauen. Und auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber die nun sehr einseitige Partie. Rund fünf Minuten vor Ende wuchs der Vorsprung auf 45 Punkte an (104:59), das Spiel war frühzeitig entschieden.

Sendung: rbb24, 16.03.2024, 21:45 Uhr