Basketball | DBBL-Pokal Basketball: Alba-Frauen dominieren Dillingen und ziehen ins Pokal-Halbfinale ein Stand: 08.01.2025 22:14 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den Zweitligisten Dillingen Diamonds im Viertelfinale des DBBL-Pokals am Mittwochabend haushoch dominiert und mit 103:39 (54:17) geschlagen.

Alba-Frauen zum zweiten Mal in Folge im Pokal-Halbfinale

Die Albatrosse legten schon in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg, starteten einen 31:0-Lauf und wurden ihrer Favoritenrolle von der ersten Minute an gerecht. Dillingen tat sich besonders im zweiten Viertel schwer, kam in diesem Abschnitt auf lediglich vier Punkte.

Nun steht das Berliner Team von Cheftrainer Cristo Cabrera zum zweiten Mal in Folge in der Endrunde des Pokalwettbewerbs, und gehört zu den sogenannten Top4.



Neben Alba Berlin buchten am Mittwoch auch die Angels Nördlingen und TV Saarlouis ihre Tickets für das Halbfinale. Im vierten und letzten Viertelfinale spielen die Rutronik Stars Keltern am 29. Januar gegen die Eisvögel USC Freiburg um den Einzug in das Halbfinale.