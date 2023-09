3:0-Sieg gegen Achtligist Golm Babelsberg 03 erreicht zweite Runde des Landespokals Stand: 11.09.2023 21:31 Uhr

Regionalligist SV Babelsberg 03 ist als letztes Team in die zweite Runde des Brandenburger Landespokals eingezogen. Das Team von Trainer Markus Zschiesche gewann am Montagabend im Karl-Liebknecht-Stadion mit 3:0 (1:0) gegen Grün-Weiß Golm aus der Landesklasse-West. Weil das Babelsberger Stadion am Wochenende wegen mehrerer Veranstaltungen belegt war, musste die Partie auf den Wochenbeginn verschoben werden.

Für den Achtligisten war es das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Nach rund einer halben Stunde brachte Kapitän Daniel Frahn den Favoriten per Kopf aber mit 1:0 in Führung (33.). Nach der Pause erhöhte Paul Roman Wegener auf 2:0 für die Gastgeber (59.). In der Nachspielzeit sorgte Julius Hoffmann für den 3:0-Endstand (90. +1).



Die zweite Runde mit den verbliebenen 32 Teams wird am Mittwoch um 14 Uhr ausgelost. Alle Teams landen dafür in einem Lostopf. Die Spiele sollen am 3. Oktober ausgetragen werden. Titelverteidiger ist der FC Energie Cottbus, der am Sonntag sein Erstrundenspiel beim Brandenburg-Ligisten Fortuna Babelsberg mit 5:0 gewonnen hatte.

