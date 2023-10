Fußball-Regionalliga Altglienicke gewinnt Stadt-Duell gegen den BAK Stand: 07.10.2023 16:39 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke wieder Anschluss zur Spitzengruppe gefunden. Am Samstagmittag gewannen sie ihr Heimspiel gegen den Berliner AK souverän mit 3:1 (1:1) und kletterten somit auf den sechsten Platz. Der BAK steckt hingegen weiter tief im Tabellenkeller fest.

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gingen die Hausherren als klarer Favorit ins Spiel und wurden dieser Erwartung früh gerecht. In der 11. Minute brachte Cemal Sezer die VSG mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Doch die Gäste schlugen nur wenig später zurück und erzielten durch Ufumwen Osawe den Treffer zum Ausgleich (24.). Danach verlor die Partie jedoch an Fahrt und die Teams gingen mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altglienicke den Druck und übernahm das Ruder. In der 60. brachte Kapitän Tolcay Cigerci den Gastgeber folgerichtig wieder in Führung. Kurz vor Schluss setzte Anthony Roczen dann mit dem Tor zum 3:1-Endstand den Deckel drauf (87.).

