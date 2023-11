Basketball-Euroleague Trotz guter Leistung - Alba Berlin kassiert Niederlage in Valencia Stand: 02.11.2023 22:52 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei Valencia Basket verloren die Berliner am Donnerstagabend (02.11.2023) trotz guter Leistung mit 71:79 (39:41).

Bester Berliner Werfer war Sterling Brown mit 19 Punkten.

Alba startet ruhig und gut

Alba-Trainer Israel González schickte zu Beginn Matteo Spagnolo, Sterling Brown, Louis Olinde, Johannes Thiemann und Krešimir Nikić auf die Platte. Die Partie begann ausgeglichen und mit relativ wenig Tempo. Alba spielte ruhig, fand immer wieder gute Wurfpositionen und erarbeitete sich so eine knappe, aber verdiente Führung. Nach gut fünf Minuten führten die Berliner mit 9:8.



In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs ließ Alba dann allerdings einige gute Gelegenheiten liegen, sodass Valencia mit einer knappen 15:14-Führung aus dem ersten Viertel ging. Alba konnte dennoch zufrieden sein, da man zu Beginn gut mit dem spanischen Favoriten mithielt. Insbesondere Louis Olinde zeigte sich treffsicher und eine gute Leistung.



Der zweite Durchgang verlief dann etwas schwungvoller und mit mehr Tempo. Alba blieb weiter gut in der Partie, trotzdem wurden die Gastgeber mit Topscorer Semi Ojeleye nun überlegener. Es blieb aber ein guter Auftritt der Berliner, der mit einem nur knappen 41:39 für Valencia zur Halbzeit belohnt wurde.



Valencia zieht das Tempo an, Alba hält dagegen

Nach dem Seitenwechsel kam Alba besser aus der Kabine. Valencia wirkte zunächst schläfrig, sodass Alba das Spiel schnell wieder drehte. Beim Stand von 47:43 für die Berliner nahm Valancia-Trainer Alex Mumbru die frühe Auszeit. Die Unterbrechung half den Spaniern: Valencia erhöhte in der Folge die Intensität. Alba blieb aber wachsam und hielt die Partie vor dem letzten Viertel beim Stand von 56:54 für Valencia eng.



Im Schlussabschnitt ging es dann kontinuierlich hin und her. In einem bis zum Ende knappen Spiel setzten sich die Gastgeber erst in den Schlussminuten durch und Alba konnte sich für eine gute Leistung nicht belohnen. Am Ende stand es 79:71 für Valencia, die damit in der Euroleague ungeschlagen bleiben.



