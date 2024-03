83:69-Sieg gegen Saarlouis 83:69-Sieg gegen Saarlouis: Alba Berlins Frauen sichern sich Platz drei beim Pokal-Top4 Stand: 17.03.2024 16:20 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Pokal-Final-Four in Saarlouis auf Platz drei abgeschlossen. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag das kleine Finale gegen die Gastgeberinnen Saarlouis Royals mit 83:69 (45:29). Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel konnte sich der Favorit aus der Hauptstadt im zweiten Abschnitt absetzen und brachte den Sieg am Sonntag letztendlich ungefährdet ins Ziel.

Klare Reaktion auf bitteres Ausscheiden

Ihre Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte hatten die Berlinerinnen überraschend bereits am Samstag verspielt. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend 15 Siegen in Serie war die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera gegen die TK Hannover Luchse allen voran offensiv völlig von der Rolle und beim 46:73 nahezu chancenlos.



Am Sonntag zeigte Albas Mannschaft dann schon eher, warum sie kommendes Wochenende als Hauptrundenerste in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft starten wird. Nach einem noch ausgeglichenen Start dominierte sie das zweite Viertel mit 26:9 und setzte sich schon vor der Halbzeitpause vorentscheidend ab. Angeführt von der mit 28 Punkten überragenden Steffi Grigoleit behauptete Alba die Halbzeitführung in einer nun wieder ausgeglicheneren zweiten Hälfte bis zum Spielende.



Am nächsten Freitag startet Alba in das Playoff-Viertelfinale. Gespielt wird eine Best-of-Five-Serie und Gegner sind dann erneut die Saarlouis Royals. Alba startet dabei mit zwei Heimspielen am Freitag (22.03., 19:30 Uhr) und Sonntag (24.03., 15:30 Uhr).

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.03.2024, 15:15 Uhr