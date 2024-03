73:70 in Marburg 73:70 in Marburg: Alba-Frauen kämpfen sich zum Sieg Stand: 03.03.2024 20:24 Uhr

Zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde bekommen die Basketballerinnen von Alba Berlin ein Endspiel gegen Keltern um den ersten Tabellenplatz. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag mit 73:70 beim BC Marburg und bleiben damit am Spitzenreiter dran.



Die Alba-Frauen taten sich allerdings schwer. Im zweiten Viertel lagen sie bereits deutlich in Rückstand, kämpften sich bis zur Pause aber wieder heran.

Alba hatte ein "toughes Spiel erwartet"

Das Spiel blieb bis zum Ende umkämpft. 90 Sekunden vor Schluss stand es 68:68, ehe Deeshyra Thomas die Gäste schließlich zum 14. Pflichtspiel-Sieg in Folge führte.



Überrascht vom knappen Verlauf der Partie waren die Alba-Spielerinnen dabei keineswegs. So sagte Marie Bertholdt, die bis zum Sommer und für sechs Jahre selbst in Marburg gespielt hatte, gegenüber rbb|24: "Wir hatten ein toughes Spiel erwartet, und das war es auch. Wir wussten, dass Marburg ein gutes Team hat, es war ja inklusive Vorbereitung unser viertes Spiel gegen sie. Sie sind physisch stark, haben den Sieg gebraucht und hatten das Publikum im Rücken."



Es sei sich nicht die beste Saison-Leistung gewesen, aber "entscheidend war, dass wir mehr Erfahrung haben. Wenn wir wechseln, kommen gleich die nächsten Leute nach, das gibt uns Konstanz."



Zum Abschluss der Hauptrunde empfängt Alba am Samstag, den 09. März (19 Uhr), in der heimischen Sömmeringhalle den Tabellenführer aus Keltern. Ein willkommener Härtetest, ehe es im Top-4-Turnier um den Pokal und anschließend in die Play-Offs um die Meisterschaft geht.

Sendung: rbb24, 03.03.2024, 22 Uhr