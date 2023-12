70:66 gegen Nördlingen 70:66 gegen Nördlingen: Sechster Heimsieg in Folge für Alba-Frauen Stand: 17.12.2023 20:38 Uhr

Die Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin haben am Sonntag den sechsten Heimsieg in Serie gefeiert: In der Charlottenburger Sömmeringhalle setzten sich die Berlinerinnen gegen die Eigner Angels Nördlingen mit 70:66 (36:32) durch. Damit übertrafen die Alba-Frauen ihre bisherige Heim-Bestmarke.



Vor dem Schlussviertel lagen die Berlinerinnen komfortabel mit 52:42 vorn, doch die Gäste gaben nicht auf. Alba behielt aber in den letzten Minuten an der Freiwurflinie die Nerven und konnte am Ende jubeln. Beste Berliner Werferin war Stefanie Grigoleit mit 16 Punkten.

Positives Hinrunden-Fazit

Aufbauspielerin Henriette Höfermann sagte nach der Partie gegenüber rbb|24: "Es war spannend, aber unnötig spannend. Am Ende haben wir gewonnen, das ist das Wichtigste, aber der Weg dorthin war ein bisschen holprig."



Auch das Fazit für die nun beendete Hinrunde um die Deutsche Meisterschaft fällt laut Höfermann positiv aus: "Wir haben viele Spiele gewonnen und wenn, dann nur knapp verloren. Es spricht für die Sömmeringhalle, dass es hier immer für Siege reicht."



Ausruhen ist allerdings nicht angesagt. Die Rückrunde beginnt bereits am Samstag, den 23. Dezember (16 Uhr). Dann erneut mit einem Heimspiel, dieses Mal gegen die TK Hannover Luchse, derzeit Tabellenvierte.

Sendung: rbb24, 17.12.2023, 22 Uhr