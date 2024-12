Olympia-Gold in Paris 3x3- Basketballerinnen um Svenja Brunckhorst sind Mannschaft des Jahres Stand: 16.12.2024 09:05 Uhr

Die 3x3-Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Marie Reichert, Elisa Mevius und Sonja Greinacher sind Deutschlands "Mannschaft des Jahres". Sie wurden am Sonntagabend bei der alljährlichen Sport-Gala in Baden-Baden ausgezeichnet. Mit ihrem Gold-Coup im 3x3-Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris sorgte die DBB-Auswahl im Sommer für eine echte Sensation, die nun ein weiteres hocherfreuliches Nachspiel hat.



Mit 2.872 Stimmen bei der Journalistenwahl ließen die vier Sportlerinnen die Fußball-Double-Sieger von Bayer Leverkusen (1.712 Stimmen) und die deutschen Handballer (1.196 Stimmen) deutlich hinter sich und hielten die Auszeichnung damit in der Basketball-Familie. Im Vorjahr hatten die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder, die Berliner Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie die ehemaligen Alba-Spieler Johannes Thiemann, Maodo Lo und Niels Giffey triumphiert. Als Deutschlands Sportlerinnen des Jahres wurden in diesem Jahr die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler ausgezeichnet.



Erstes deutsches Basketball-Gold

Sonja Greinacher blickte nach dem Erhalt der Auszeichnung zurück und verriet, sie habe früher immer zu den Olympia-Athleten und besonders den Medaillengewinnern aufgeschaut und sie bewundert: "Das war alles ganz weit weg. Und jetzt gehöre ich dazu zu diesem kleinen, elitären Kreis. Verrückt!"



Die 3x3-Basketballerinnen hatten in Paris für das erste Olympia-Gold des deutschen Basketballs überhaupt gesorgt. Selbst Deutschlands bester Basketballer aller Zeiten, Dirk Nowitzki, der beim Finale in der ersten Reihe saß und mitfieberte, war einer olympischen Medaille während seiner Karriere nicht einmal nahe gekommen. In Paris verfehlten auch die Weltmeister um Schröder und die Wagner-Brüder Edelmetall.



Svenja Brunckhorst, die nach Paris ihre aktive Laufbahn beendet hat, setzt darauf, dass von dem großen Erfolg ein langfristiges Signal ausgeht. "Ich hoffe, dass es ganz viele kleine Mädchen und Jungs zum Basketball bringt", sagte die 33-Jährige, die inzwischen Managerin

für Mädchen-und Frauenbasketball bei Alba Berlin ist. Und nun auch offiziell Teil ist von Deutschlands Mannschaft des Jahres.

