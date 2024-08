2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Lisa Heiseler bleibt Kapitänin von Union Berlin Stand: 02.08.2024 15:42 Uhr

Lisa Heiseler bleibt Kapitänin des 1. FC Union Berlin nach deren Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Es wird bereits die dritte Saison nacheinander für die 26-Jährige als Spielführerin sein.



Wie in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Nordost wird Dina Orschmann Heiselers Stellvertreterin. Der fünfköpfigen Mannschafsrat um Heiseler und Orschmann wird von Athanasia Moraitou, Anna Weiß und Cara Bösl komplettiert.



Die Spielerinnen von Union waren am Ende der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Mit 22 Siegen aus 22 Spielen und einem Torverhältnis von 145:5 gewannen die Köpenicker die Regionalliga Nordost souverän. In den Aufstiegsduellen konnten sie sich gegen den SV Henstedt-Ulzburg in Hin- und Rückspiel insgesamt mit 10:0 durchsetzen.



Das bedeutet die Erweiterung der Frauen-Bundesliga für die Klubs Die Frauen-Bundesliga soll zur Saison 2025/26 um zwei Teams anwachsen. Die Vereine freuen sich über die Neuerung. Vor allem für Viktoria Berlin eröffnet die Regeländerung eine große Chance. Von Shea Westhoffmehr

Auftakt Ende August

Die Saison beginnt für das Team von Trainerin Ailien Poese am 24. August im Stadion An der Alten Försterei mit der Partie gegen den Hamburger SV. Im DFB-Pokal treffen die Unionerinnen vier Tage vorher auswärts auf den FSV Gütersloh 2009.



Sendung: rbb24 Inforadio, 02.08.2024, 15:15 Uhr