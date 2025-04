buten un binnen Wie kann Werder Woltemade stoppen? "Er ist einfach extrem stark" Stand: 10.04.2025 15:55 Uhr

Der Ex-Bremer Nick Woltemade ist momentan einer der großen Stars in der Bundesliga. Am Sonntag (15:30 Uhr) trifft der Stürmer auf seinen Ex-Klub Werder.

Von Karsten Lübben

Kaum ein Fußballer in Deutschland bestimmt derzeit so sehr die Schlagzeilen wie Nick Woltemade. Der gebürtige Bremer hat beim VfB Stuttgart den großen Durchbruch geschafft und feiert derzeit einen Erfolg nach dem anderen. Vor zwei Wochen erzielte er beim 3:1-Sieg der U21-Nationalmannschaft gegen Spanien alle drei Tore für Deutschland. In der vergangenen Woche zog er mit den Stuttgartern durch einen 3:1-Sieg über RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals ein.

Am Sonntag trifft Woltemade mit dem VfB auf Werder. Das Trikot der Bremer trug auch er in der vergangenen Saison noch. Wirklich durchsetzen konnte er sich an der Weser allerdings nie. Nur zwei Tore gelangen ihm in der Bundesliga für Werder. Für die Stuttgarter hat er bereits neun Treffer in dieser Bundesliga-Saison erzielt.

Woltemade musste sich in Stuttgart durchbeißen

Vor dem Wiedersehen in Stuttgart müssen die Bremer sich Gedanken darüber machen, wie sie gegen Woltemade verteidigen. Welcher Weg hierbei der beste ist, wurde auch Felix Agu am Donnerstag in einer Medienrunde gefragt. Ein Patentrezept hatte aber auch der Außenverteidiger nicht parat.

Der Typ ist zwei Meter groß, kann unfassbar gut mit dem Ball umgehen. Durch seine Größe ist er, auch wenn er ein bisschen schlaksig aussieht, einfach extrem stark. Er kann sich die Gegner gut vom Leib halten. Dazu dann eine super Ballführung. Ist dann halt auch ziemlich schwer.

(Felix Agu)

Auch im Training bei Werder, erzählte Agu, sei es nie einfach gegen Woltemade gewesen. "Er", so Agu, "macht es nicht ohne Grund gegen viele Spieler so gut." Der Start in Stuttgart verlief allerdings nicht sonderlich gut für ihn. Im Sommer nominierte VfB-Coach Sebastian Hoeneß Woltemade nicht für den Champions-League-Kader. Als der VfB gegen Weltklubs wie Real Madrid (1:3), Juventus Turin (0:1) und Paris St. Germain (1:4) spielte, durfte er nur zuschauen.

Ist Woltemade 2026 bei der WM dabei?

Nach etwas Anlaufzeit gelang ihm bei den Schwaben jedoch der Durchbruch. Mittlerweile ist er der Shootingstar beim VfB und ein klarer Kandidat für die Nationalmannschaft. Als spielstarker Mittelstürmer könnte er 2026 für Deutschland bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko spielen. "Ich gehe fest davon aus, dass er nächstes Jahr bei der WM dabei ist", sagt ARD-Kommentator Tom Bartels im Gespräch mit buten un binnen.

Ich weiß aus Stuttgart, dass er im Training alle extrem überzeugt hat. Die Mitspieler haben gesagt: 'Was ist das denn?! Was kann der denn alles mit den 1,98 Metern?!'

(ARD-Kommentator Tom Bartels )

In Bremen begann Woltemade einst beim TS Woltmershausen mit dem Fußballspielen, ehe er mit acht Jahren zu Werder wechselte. "Wenn jetzt einer heraussticht, ist das für den Verein eine ganz besondere Geschichte“, sagt Woltmerhausens Jugendtrainer Marvin Bergmann mit Blick auf Woltemades Entwicklung. Nur am Sonntag, so wird in Bremen gehofft, soll Woltemade nicht "herausstechen". Darauf setzt auch Agu. "Es freut mich zu sehen, dass es bei ihm so gut läuft", betonte der 25-Jährige. "Am Wochenende dann hoffentlich nicht so gut. Da wollen wir natürlich die Punkte mitnehmen."

