buten un binnen Werders Weiser vor Bayern-Partie: "Ziel ist, das Spiel zu gewinnen" Stand: 18.09.2024 15:50 Uhr

Die Münchner befinden sich nach zwei Schützenfesten in Topform. Am Samstag schlägt der Rekordmeister im Weser-Stadion auf. Angst hat Werders Mitchell Weiser aber keineswegs.

Von Julian Meiser

Am Samstag ist es so weit. Der FC Bayern München kommt ins Bremer Weser-Stadion. Im Gepäck hat der FCB nicht nur sein Starensemble, sondern auch eine offene Rechnung mit dem SVW.

Anfang des Jahres fügten die Grün-Weißen den Münchnern eine schmerzhafte Niederlage im Titelrennen mit Bayer Leverkusen zu. Ausgerechnet Mitchell Weiser, ein Ex-Bayernspieler, erzielte das entscheidende 1:0 zugunsten der Bremer. Für Werder war der Sieg im Januar der erste Erfolg gegen Bayern München seit über 15 Jahren.

Mitchell Weiser hält erneuten Sieg für möglich

Obwohl die Bayern zuletzt Kiel (6:1) und Dinamo Zagreb (9:2) eindrucksvoll abfertigten, ist Außenverteidiger Weiser vor dem Duell mit dem Rekordmeister keinesfalls nervös. Dass eine solche Demontage auch der Werder-Defensive am kommenden Wochenende widerfahren könnte, befürchtet Weiser nicht: "Außer in Köln ist uns das noch nicht passiert. Ich glaube nicht, dass wir so unter die Räder kommen werden. Dafür sind wir zu stabil, zu eingespielt." Im Januar 2023 ging Werder 1:7 im Rhein-Energie-Stadion baden.

Wir wissen, was wir zu tun haben in jeder Spielsituation.

(Mitchell Weiser, Werder Bremen)

Ganz im Gegenteil zeigt sich Weiser sogar optimistisch. Nach neun ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge und dem 2:1-Auswärtserfolg in Unterzahl beim FSV Mainz blickt der 30-Jährige selbstbewusst nach vorne, verweist auf die Eingespieltheit der Mannschaft. "Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen", sagt Weiser im Vorfeld des Bayernspiels. Ein Szenario, das er nicht für ausgeschlossen hält.

Gleichsam betont Weiser die Stärke der Münchner. "Um die Qualität aufzuhalten, müssen wir als Mannschaft kompakt stehen", analysiert Weiser. Er will den Bayern das Spiel aus der Hand nehmen, ihnen nicht dauerhaft den Ball überlassen. Das werde "ein hartes Stück Arbeit".

Sie (die Bayern, Anm.d.Red.) sind immer gefährlich, egal wer auf dem Platz steht.

(Mitchell Weiser, Werder Bremen)

Manuel Neuer gibt Entwarnung

Mitchell Weiser spielte zwischen 2012 und 2015 bei Bayern München. Hier posiert er mit Daniel van Buyten, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger und David Alaba (v.l.n.r.).

Im Bayerntor wird an diesem Tag aller Voraussicht ein alter Mitspieler Weisers stehen: Manuel Neuer. Trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Dienstag in der Champions League gegen Zagreb gab Neuer Entwarnung für das Spiel in Bremen.

"Ich bin einmal gestürzt und danach war die Statik ein bisschen dahin beziehungsweise nicht dieselbe. Dann habe ich noch ein paar Bälle geschlagen und dann hat es in den Oberschenkel gestochen – aber nichts Gravierendes", erklärte der 38-jährige Torhüter nach dem 9:2-Sieg. Er gehe "davon aus", dass er am Samstag im Ligaspiel bei Werder Bremen wieder dabei ist.

