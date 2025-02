buten un binnen Werders Wackel-Abwehr und 4 weitere Fakten vor dem Freiburg-Spiel Stand: 21.02.2025 11:37 Uhr

Beim Duell mit dem SC Freiburg treffen die Bremer (20:30 Uhr) auf einen heimstarken Gegner. Skurril: Die Freiburger scheiterten zuletzt regelmäßig bei Elfmetern.

1. Werder verwöhnt die Fans aktuell nicht

Sieben Partien haben die Bremer im Jahr 2025 bisher in der Bundesliga absolviert. Als Sieger gingen sie allerdings nur beim 1:0 gegen Mainz 05 vom Platz.

2. Werder kassiert zu viele Gegentore

Vor allem in der Defensive haperte es bei Werder zuletzt. 17 Gegentore mussten die Bremen im Jahr 2025 hinnehmen. Nur Holstein Kiel, der Tabellenletzte, war mit 19 Gegentreffern noch schlechter.

3. Freiburg ist eine Heimmacht

Nach dem FC Bayern und Bayer Leverkusen sind die Freiburger die Mannschaft mit den drittmeisten Heimsiegen in dieser Saison. In sieben von zehn Partien im eigenen Stadion gingen sie in dieser Saison als Sieger vom Platz. 22 Punkte holten sie in ihren Heimspielen insgesamt.

4. Freiburgs Misere vom Elfmeterpunkt

Falls die Breisgauer am Freitagabend einen Strafstoß zugesprochen bekommen sollten, muss der Puls bei den Werder-Fans nicht gleich hochgehen. Schließlich hat das Team die letzten sechs Elfmeter in der Bundesliga allesamt verschossen. Am vergangenen Spieltag scheiterte Vincenzo Grifo in der Partie gegen den FC St. Pauli vom Punkt.

5. Werder sorgt mit Flanken für Gefahr

Zwölf Tore haben die Bremer in dieser Saison bereis nach Flanken in den Strafraum erzielt. Das ist der Bestwert in der Bundesliga.

