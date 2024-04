buten un binnen Werders Verteidiger Pieper muss erneut operiert werden Stand: 12.04.2024 14:08 Uhr

Für Amos Pieper ist diese Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Der Bremer hat laut Werder bei seinem Comeback gegen Frankfurt ein Trauma im Sprunggelenk erlitten.

Pieper musste bereits im vergangenen Sommer am Sprunggelenk operiert werden. Nach einem Knöchelbruch kam er beim 1:1 gegen die Frankfurter erstmals seit dem Oktober wieder zum Einsatz. In der zweiten Halbezeit musste der 26-Jährige allerdings ausgewechselt werden, nachdem er nach einem Zweikampf über Probleme am Sprunggelenk klagte.

Bei unserem derzeitigen Personalstand ist der Ausfall von Amos natürlich für uns als Mannschaft zudem extrem bitter", sagt Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz. Am Sonntag (17:30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen müssen die Bremer in der Abwehr auch auf Anthony Jung (Rotsperre) und Marco Friedl (Gelbsperre) verzichten. Auch Niklas Stark (Innenbandverletzung am Sprunggelenk) steht noch nicht zur Verfügung.

