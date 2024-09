buten un binnen Werders Tischtennis-Team kämpft im Pokal gegen Mainz und Müdigkeit Stand: 16.09.2024 13:07 Uhr

Ab 20 Uhr ist für die Bremer im Pokal-Achtelfinale gegen Zweitligist Mainz 05 gewinnen Pflicht. Doch Werder kämpft durch den Terminstress vor allem gegen den Jetlag.

Von Petra Philippsen

Koffein ist an diesem Montag wieder der beste Freund von Werders Tischtennis-Profis. In der Terminhatz zwischen Bundesliga und internationalen Turnieren steht das Team von Trainer Cristian Tamas ab 20 Uhr im Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 mit einem gepflegten Jetlag an der Platte.

Doch die Müdigkeit müssen und wollen vor allem Werders Beste Mattias Falck und Kirill Gerassimenko nach ihrer Rückkehr aus dem chinesischen Macau bestmöglich abschütteln. Das bedeutet also nach dem Mittagsschlaf: Kaffee, Kaffee, Kaffee.

"Nochmal alle Kräfte bündeln"

Werders Nummer eins Mattias Falck hat nach seiner Leistenbruchoperation im Sommer ein starkes Comeback in der Liga und auf der internationalen Tischtennis-Tour gezeigt.

Denn ein Sieg gegen die Mainzer, die in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen sind, ist Pflicht für die Bremer. In der Liga ist Werder nach drei Spieltagen weiter ungeschlagen und im Pokal wollen die Grün-Weißen nach schwierigen Auslosungen der vergangenen Jahre endlich wieder in die Final-Four.

Werders dritter Mann, Marcelo Aguirre, hatte in den letzten anderthalb Wochen eifrig in Bremen trainiert, während Falck und Gerassimenko in Asien beim WTT-Champions-Turnier im Einsatz waren. Aguirres furioser Sieg gegen Saarbrückens Patrick Franziska beim letzten Bundesliga-Duell hat ihm sicherlich genug Schwung gegeben, um seine erschöpften Teamkollegen am späten Abend in der Mainzer Halle mitzureißen zum Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Wir sind in Mainz der Favorit und wir müssen weiterkommen. Wir werden alle Kräfte nochmal bündeln und es irgendwie überstehen.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Das Pokal-Achtelfinale in der Übersicht:

1. FC Köln – TTC Fortuna Passau 3:2

TTC Zugbrücke Grenzau – ASC Grünwettersbach 1:3

TSV Bad Königshofen – Post SV Mühlhausen 3:1

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen (Montag, 16. September, 20 Uhr)

TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC Schwalbe Bergneustadt (Mittwoch, 18. September, 19 Uhr)

1. FC Saarbrücken TT – Borussia Dortmund (Mittwoch, 18. September, 19:30 Uhr)

TTV Lampertheim – TTC OE Bad Homburg (Freitag, 20. September, 19:30 Uhr)

TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – Borussia Düsseldorf (Samstag, 21. September, 19 Uhr)

