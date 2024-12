buten un binnen Werders Stage nicht zu stoppen: "Das war sein Ziel dieses Jahr" Stand: 07.12.2024 21:15 Uhr

Beim 1:0 in Bochum erzielte Matchwinner Jens Stage sein sechstes Saisontor. Seine Quote aus den vergangenen Jahren hat der Däne bereits nach 13 Spieltagen verdoppelt.

Kaum etwas lief bei Werder am Samstag lange im Auswärtsspiel in Bochum. Der Tabellenletzte lieferte den Bremern einen fordernden Fight und es wäre keine große Überraschung gewesen, wenn das Team aus dem Ruhrgebiet sich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit der Führung belohnt hätte.

Stattdessen schlug allerdings Werder in der 56. Minute zu. Einen Eckball von Marvin Ducksch nutzte Jens Stage, um per Kopfball den Siegtreffer zu erzielen. Im neunten Einsatz in dieser Saison traf der Däne bereits zum sechsten Mal. Zuletzt hat er in den Partien gegen Holstein Kiel, den VfB Stuttgart und nun in Bochum jeweils ein Tor beigesteuert.

Stage hat sich im Verlauf der Saison gesteigert

Auf Jens Stage kann sich Werder-Coach Ole Werner aktuell verlassen.

"Er ist torgefährlich und geht dort vorne immer wieder rein", lobte Coach Ole Werner im Anschluss im ARD-Interview. "Er ist bei Standards jemand, der offensichtlich gefährlich ist, aber auch aus dem Spiel heraus den Weg nach vorne in den Strafraum sucht. Deshalb sind wir ganz froh, ihn auf der Position, auf der wir ihn haben, auch einsetzen zu können."

Stage spielt bei Werder im zentral-offensiven Mittelfeld. Seine Quote erinnert aktuell aber an die eines ausgefuchsten Mittelstürmers. Das war nicht immer so. Noch zu Beginn der Saison ließ er beim 0:0 gegen Borussia Dortmund und beim 2:1-Sieg bei Mainz 05 gute Chancen liegen. Auch in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons bei Werder kam er jeweils nur auf drei Tore. Diesen Wert hat er nun schon nach dem 13. Spieltag verdoppelt.

Es schadet sicherlich auch nicht, von dieser Position aus torgefährlich zu werden. Das war auch das große Ziel für ihn dieses Jahr. Das immer mehr zu zeigen. Er hat dafür viel investiert. Wir arbeiten mit ihm daran. Es trägt Früchte. Daran darf er gerne anknüpfen.

(Ole Werner)

Die Eckball-Variante hat Werder am Freitag noch trainiert

Marvin Ducksch lieferte mit einem Eckball die Vorlage für Jens Stage. Direkt zuvor hatte ein Bochumer Fan ein Feuerzeug in die Richtung des Bremer Stürmers geworfen.

Auch Vorlagengeber Ducksch verwies darauf, dass Stage das Toreschießen in seinen ersten beiden Jahren an der Weser "ein bisschen vermissen lassen" hat. "Aber", so Ducksch, "das holt er jetzt einfach alles nach in dieser Saison."

Die Eckball-Variante, die zum Siegtreffer führte, war natürlich einstudiert. Noch im Training am Freitag, verriet Stage, habe er exakt auf diese Art und Weise getroffen. Detailliert ist geplant, wohin der Ball gespielt wird, welche Spieler einlaufen und welche Mitspieler wiederum die Laufwege für sie freiblocken sollen, damit kein Gegenspieler sie mehr am Kopfball hindern kann.

Stage will sich keine Zielmarke in dieser Saison setzen

Auch in der Woche zuvor hat Stage gegen Stuttgart, allerdings mit dem Fuß, nach einem Eckball getroffen. Der Matchwinner war nach dem Sieg gegen Bochum natürlich gut aufgelegt. "Verteidiger", scherzte der 28-Jährige bei der Frage nach seiner Position. "Nein, ich bin Mittelfeldspieler, aber ich laufe natürlich gerne in die Box. Wir haben sehr viele gute Fußballer. Wenn ich in die Box laufe, kann ich den Ball von ihnen kriegen."

Eine Zielmarke für diese Saison wollte Stage sich allerdings nicht setzen. "Das weiß ich nicht, aber ich versuche, jedes Spiel ein Tor zu machen", wich er ein wenig aus. Bei den Bremern hätte natürlich niemand etwas dagegen, wenn er auch am kommenden Wochenende am Samstagabend (18:30 Uhr) im Auswärtsspiel am Millerntor gegen den FC. St.Pauli seinen Lauf fortführt.

